Tunisie: Ouverture de la 11e session de la Commission mixte tuniso-saoudienne - Un partenariat solide scellé par 7 accords

Démarrage, hier dans la matinée, des travaux de la Commission mixte tuniso-saoudienne en présence de plus de 300 participants du secteur privé saoudien représentant plusieurs secteurs importants. Un forum d'investissement et de partenariat se tient aujourd'hui dans le cadre de cette onzième session.

Deux représentants officiels des deux pays ont donné le coup d'envoi à ces travaux, la ministre des Finances chargée du ministère de l'Economie et de la Planification, Sihem Boughdiri Nemsia, le ministre saoudien de l'Economie, Bandar Ibn Brahim El Kharif. Le contexte de la coopération tuniso-saoudienne offre une configuration de bonne facture et irréprochable jusque - l à . Après des accords dans le domaine de la culture pour la création d'un fonds commun pour le cinéma c'est au tour du ministère de l'Economie de se réunir afin d'intensifier et de fructifier ces bonnes relations qui ont lié les deux pays historiquement, voire culturellement.

Dans son allocution d'ouverture, la ministre tunisienne des finances et de l'économie a rappelé que la Tunisie a acquis de l'expérience dans plusieurs domaines, tels que l'industrie mécanique et électronique, le textile, l'agroalimentaire et les produits pharmaceutiques, tout comme le tourisme et les télécommunications. Ce qui lui permet de s'ouvrir sur les marchés internationaux et offrir plusieurs possibilités intéressantes pour les investisseurs. La ministre a également salué le Royaume d'Arabie saoudite pour tout le soutien qu'il consacre au processus de développement tunisien.

Une rencontre où la Tunisie ne cache pas son ambition de devenir un pôle économique concurrentiel important sur le plan régional et international. «Au Royaume d'Arabie saoudite, nous regardons avec admiration les progrès et le développement réalisés en Tunisie à tous les niveaux, a déclaré le ministre saoudien de l'économie, Bandar Ibn Brahim El Kharif. Je souligne également que le Royaume aspire à devenir un partenaire actif dans ce mouvement économique de la Tunisie, en examinant toutes les opportunités d'investissement pour les partager avec le secteur privé afin d'atteindre les objectifs visés par les deux pays et contribuer directement à la croissance de nos échanges commerciaux».

Le ministre saoudien a également souligné l'importance d'établir des mécanismes de travail clairs grâce auxquels toutes les questions soulevées, lors des travaux de la commission seront suivies, leur mise en oeuvre est surveillée et les obstacles rencontrés dans leur mise en oeuvre sont contournés. Bandar Ibn Brahim El Kharif a ensuite évoqué la signature de 7 accords entre les deux parties dans les domaines de l'industrie, le tourisme, l'environnement, la recherche scientifique agricole, la météorologie et le climat, l'eau et le travail. Il a également exprimé la volonté des gouvernements des deux pays d'ouvrir des horizons plus larges de coopération dans tous les domaines.