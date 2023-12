Congo-Brazzaville: Dans la Bouenza, la Caravane du livre et du théâtre rapproche la population de la lecture

Pour sa troisième édition, la Caravane du livre et du théâtre, initiée par des écrivains et autres hommes des lettres congolais, était la semaine dernière au sud du pays, plus précisément dans la région de la Bouenza. Au moins deux bibliothèques ont été installées dans la zone dans le but de rapprocher le livre des populations de l'arrière-pays.

Les élèves qui chantent sont ceux du collège central de Madingou. Après la pluie, ils ont pris place devant la direction de leur établissement, formant un carré, complété par les autorités locales. Ces apprenants sont venus assister à l'installation de leur bibliothèque rendue possible par la caravane du livre. Ils mesurent l'importance et la place du livre dans leur éducation.

« Le livre a beaucoup d'intérêt dans la vie d'un élève. Il nous permet de nous cultiver, d'acquérir les connaissances et à connaître les histoires des époques passées », dit l'un. « Le livre ! D'un côté, c'est la richesse parce qu'à travers celui-ci, on va connaître des histoires. Il nous aide aussi à améliorer notre niveau d'orthographe », reprend un autre.

Des livres au programme, de la bande dessinée, des dictionnaires, c'est ce qu'on peut retrouver dans cette bibliothèque toute neuve de Madingou, tout comme celle de Mouyondzi, toujours dans la Bouenza. « Le livre est pour moi quelque chose de bien », témoigne une élève de 12 ans. Pour sa part, le préfet de la Bouenza, Jules Monkala Tchoumou, a appelé les bénéficiaires à plus de civisme.

%

« Nous voulons demander à toute la jeunesse scolaire de faire de ce lieu leur église, qu'ils doivent fréquenter matin, midi et soir. Ils doivent également prendre soin des lieux, parce que les livres tels qu'ils ont été apportés doivent faire l'objet de protection », a-t-il conseillé. Initiée en 2021, la Caravane du livre et du théâtre a déjà installé des bibliothèques dans dix des douze départements du Congo.

Un difficile accès aux bibliothèques au Congo-Brazzaville

Le Congo-Brazzaville a frôlé un taux d'éducation de près de 100% dans les années 1990. Mais, après cela, le pays a connu une série de guerres civiles qui a ravagé le tissu scolaire. L'accès aux bibliothèques n'est pas chose facile aujourd'hui. Depuis trois ans, la Caravane du livre et du théâtre tente de corriger ce déficit. Mireille Opa Elion est la principale initiatrice de ce concept. Elle est au micro Loïcia Martial, notre correspondant à Brazzaville.

« En trois ans, on a fait dix départements et installé une vingtaine de bibliothèques. C'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan. C'est aussi une façon de motiver les enfants. La caravane du livre et du théâtre, comme le dit son nom, a dans son circuit les écrivains et les acteurs de théâtre. Pour cette troisième édition, Tati Loutard, Henri Lopes et Sylvain Mbemba sont les trois auteurs à l'honneur. Le concept la caravane du livre et du théâtre a pour objectif d'insuffler le goût de la lecture, d'inciter et de pousser les enfants et les adultes de s'intéresser à la lecture, et aussi au théâtre (...) Le livre Le Pleurer rire d'Henri Lopes est au programme. Mais, un enfant peut l'avoir lu sans l'avoir compris. Mais, en voyant ce livre sous forme de théâtre, par les paroles ou les gestes, il pourra comprendre certaines choses qu'il n'a pas pu comprendre sur une feuille blanche et des écrits en noir. »