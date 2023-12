Ethiopie: Ahmed Shide a discuté avec le nouveau secrétaire Général de la CEA.

<strong>Addis Ababa, le — Le ministre des finances, Ahmed Shide, a reçu le nouveau secrétaire général de la Commission économique africaine, Claver Gatete, dans son bureau.

Au cours de leur discussion, ils ont conseillé à l'Éthiopie et à la Commission économique africaine de renforcer leurs relations et de travailler ensemble.

Ahmed a accueilli le secrétaire général de la Commission économique africaine à Addis-Abeba, capitale de l'Union africaine et siège de la Commission économique africaine soulignant que l'Éthiopie prend diverses mesures de réforme macroéconomique, notamment le programme de réforme économique autochtone, pour accélérer sa croissance et son développement.

La ministre a également indiqué qu'elle travaillerait en étroite collaboration avec la Commission économique africaine pour apporter le développement économique et bénéficier aux citoyens d'Afrique de l'Est et du continent africain.

Il a ajouté qu'il était président de l'Initiative pour la Corne de l'Afrique et qu'il était prêt à travailler avec la Commission économique pour l'Afrique pour faire en sorte que cette initiative, qui comprenait de nombreuses institutions et pays internationaux comme membres, en plus des pays de la Corne de l'Afrique, soit leurs efforts pour renforcer les liens économiques entre les pays de la Corne de l'Afrique. Le secrétaire général de la Commission économique africaine, M. Claver Gatete, a exprimé son souhait d'en savoir plus sur l'Éthiopie.

La Commission économique africaine ayant été créée pour les Africains, la Commission et les ministres africains des Finances devraient travailler en coordination afin que les Africains puissent faire entendre leur voix collective sur la scène mondiale, selon le ministère des finances.

Au cours de la discussion, il a été annoncé que la 56ème Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique, organisée par la Commission économique africaine, se tiendra au Zimbabwe en mars 2023.