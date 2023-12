Guinée: La MAOG lance une formation sur le Féminisme et la femme Africaine

Les Amazones de Guinée ont animée ce mercredi 27 décembre 2023, une conférence débat sur le thème "Formation: vision Board 2024. Le Féminisme et la femme Africaine" , au siège de la Maison des Associations et ONG de Guinée.

Pour la conférencière, cette formation fera l'objet d'apprendre aux femmes comment créer une vision pour une année entière.

Hawa Barry, conférencière a expliqué l'objectif de cette conférence débat.

"Il y a une série de formation que nous allons faire sur le tableau de vision. C'est à dire apprendre aux femmes comment créer une vision pour une année entière, et comment suivre le tableau pour pouvoir exécuter les objectifs présents courant 2024.

Et à la fin de l'année, nous allons faire un rapport et voir réellement celles qui ont pus accomplir les tâches qu'ils ont définis. Mais au-delà de ça nous avons une conférence débat que nous allons faire sur le feminisme, le regard de la femme Africaine sur le féminisme" , a fait savoir la conférencière.

Alpha Bayo, coordinateur de la Maison des Associations et ONG de Guinée (MAOG) a indiqué que le féminisme dans les pays occidentaux est très différent qu'à celui de la Guinée.

"Chaque pays a ses critères de féminisme. Le Féminisme en France ou aux Etats Unis est très différent du féminisme en Guinée.C'est pourquoi d'ailleurs on dit féminisme et la femme Africaine. C'est raison laquelle nous avons choisi ce thème, parce qu'il y a beaucoup qui veulent se lancer dans le féminisme, mais ne connaissent pas les tenants et aboutissants. Cette conférence est d'une importance capitale, parce que ça permet de garder les valeurs guinéennes" , a déclaré le coordinateur.

Hawa Barry demande à toutes les femmes de persévérer, de se battre et de se former continuellement, tout en ayant beaucoup d'ambitions et de détermination.