Afrique: Bye bye ,la France !

Ce n'est pas nous qui quittons la France, c'est la France qui nous quitte, et nous ferme ses portes, l'une après l'autre, y compris celles que nous croyions les mieux verrouillées.

Elle n'a pas seulement quitté le Mali, le Burkina Faso et le Niger, (et encore il ne s'y est agi que de fermer des bases et des ambassades), elle est après l'adoption de la loi Macron sur l'immigration, sur le point de quitter nos consciences. Adoptée le lendemain de la Journée Internationale des Migrants, issue d'un projet hors contrôle du gouvernement, ficelée en trois heures par une commission parlementaire réduite et sous les directives du pouvoir exécutif, votée dans la panique, sous les acclamations de l'extrême droite qui a salué en elle une « victoire idéologique », c'est une loi dont la légitimité même pourrait être mise en cause.

Sa promulgation devrait être l'occasion de tourner définitivement la page de la France célébrée chez nous comme « la patrie des droits de l'Homme », de pays des lumières, celui qui a inscrit la Fraternité sur le fronton de ses édifices. Il est vrai que ce n'est pas seulement elle mais toute l'Europe qui se ferme à nous, avec cet éternel paradoxe qui la caractérise puisqu'en même temps, elle nous reproche d'emprunter les autres portes qui s'ouvrent devant nous !

Nicolas Sarkozy avait démontré son ignorance de l'histoire de l'Afrique, Emmanuel Macron s'illustre par sa méconnaissance de l'histoire de la France. Le jeune homme immature en politique dont l'arrivée au pouvoir reste encore une énigme a, par cette loi, qu'il dit pleinement assumer et qui ne lui inspire ni honte ni regret, provoqué une rupture politique et morale et mis en cause les principes républicains fondamentaux qui ont fait la démocratie française.

C'est une loi qui a dû se faire retourner dans leurs tombes tous ces enfants de l'immigration que sont Léon Gambetta, Emile Zola, Marie Curie, Paul Valéry etc. qui ont vécu sous une république à laquelle la France doit la reconnaissance du droit au sol. Comme on n'est jamais trahi que par les siens, ce sont aussi des enfants de l'immigration, qui sans doute ne laisseront pas les mêmes traces dans l'histoire, Gérald Darmanin, Eric Ciotti, Elisabeth Borne, Yaël Braun-Pivet etc. qui sont parmi les principaux artisans de cette déconstruction.

L'immigration a toujours été, en France, le disque dur du FN puis du RN, et avant de devenir le nouveau flambeau des Républicains, elle a fait l'objet d'une incroyable inflation législative (29 lois en quarante ans). C'est pourtant la première fois qu'une loi sur l'immigration cède sur toutes les lignes rouges de l'extrême droite et reprend ses principales revendications, dont la plupart ne figuraient pas dans le document laborieusement élaboré en 18 mois par le gouvernement :

-restriction des prestations sociales accordées aux immigrés en situation régulière, exclusion des sans papiers à l'hébergement d'urgence, remise en cause de l'aide médicale d'Etat ;

-glissement vers la préférence nationale et remise en cause des principes d'égalité des droits ;

-limitation du droit au sol dont l'automaticité n'est plus reconnue, mesure qui est pourtant sans lien avec une loi sur l'immigration ;

-durcissement du regroupement familial ...

Cependant c'est sur une autre des dispositions de cette loi que je préfère m'appesantir, car si elle ne s'applique qu'à une population restreinte, c'est une mesure chargée de symboles parce qu'elle concerne une catégorie que l'on croyait sacralisée, celle des étudiants. Désormais, en France, il y a chez les étudiants aussi, les bons et les mauvais migrants, et parmi ces derniers figurent ceux qui viennent des pays d'Afrique qui sont à la fois les plus pauvres et les seuls à n'avoir que le français comme unique langue d'enseignement. Il leur est désormais exigé, de s'acquitter, au préalable, d'une caution retour qui ne leur sera restituée que lorsqu'ils quitteront le territoire français, car il est hors de question qu'ils y prennent racines.

C'est une forme de prime d'otage, une « marchandisation de l'université », dénoncée par les plus prestigieuses structures d'accueil qui jugent qu'elle dégrade un domaine où précisément la France avait conservé une certaine attractivité. Pour nous, c'est un reniement de l'engagement de l'ancienne puissance coloniale à solder ses comptes et à constituer une communauté solidaire avec ceux auxquels elle avait imposé l'usage de sa langue, et par un curieux hasard, le Niger vient de suspendre sa participation à la Francophonie dont il était l'un des trois membres fondateurs!

Cette ségrégation qui ne dit pas son nom ne servira qu'à ternir la réputation de la France comme « terre d'excellence d'enseignement supérieur et de recherches », au moment où on annonce qu'elle ne compte que 4 universités dans le top 100 du dernier classement académique (dit de Shanghai) des meilleures universités mondiales. Alors tant qu'à acheter une place, autant la choisir dans les meilleures, et dans celles qui forment dans des langues qui offrent bien plus de possibilités d'emplois que le français !

Bye bye à la langue française, avait lancé le Rwanda en décidant de basculer de la francophonie à l'anglophonie, et moins de vingt ans ont suffi pour opérer le revirement car, on l'oublie trop souvent, la langue française est une langue très minoritaire dans les pays africains communément appelés francophones. Il est peut-être temps, pour ces pays, de s'interroger s'il ne leur faudrait pas passer directement à la phase suivante : bye bye la France !

Pour en revenir à elle justement, on s'y inquiète que la nouvelle loi ait fracturé la majorité, au point de faire naître une fronde de députés et de ministres. C'est un évènement anecdotique car le macronisme ne survivra pas à Emmanuel Macron qui laissera le nom du président qui avait solennellement promis de faire barrage aux idées de l'extrême droite et qui en fin de compte, aura servi de passeur aux idées lepénistes.

Ce qui serait plus lourd de conséquences ce serait que cette loi, qui est texte le plus régressif jamais voté en France sur l'immigration et dont le ministre de l'Intérieur lui-même a reconnu qu'il contenait des « mesures contraires à la constitution », s'avère inapplicable, ou improductive, ou sans effet sur les difficultés qu'elle était censée régler. On peut en tout cas noter qu'elle a déjà suscité une levée de boucliers qui fait vaciller ses auteurs et qui est le fait de parties qui comptent dans le pays et qui n'ont pas toujours les mêmes intérêts : universitaires, responsables humanitaires, professionnels de santé, syndicats, chefs de collectivités territoriales, mais aussi chefs d'entreprises dont certains ont estimé que la France allait avoir besoin de près de 4 millions de travailleurs étrangers d'ici au milieu du siècle.

On assiste ainsi à ce paradoxe : ce sont les initiateurs de la loi, dont le président de la République et la Première Ministre, qui supplient le Conseil Constitutionnel de servir de « voiture-balai à leur conscience », selon le mot d'un de leurs opposants, et de mettre fin à leur calvaire en sabrant les mesures qui font débat.

Dans le langage diplomatique tout ce jeu ressemblerait à de la real- politique, dans le langage ordinaire il porte le nom d'opportunisme ou plus simplement de lâcheté !