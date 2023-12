Sénégal: Mercato hivernal - L'Angleterre vise Lamine Camara et le trio sénégalais de l'OM

Après le trio marseillais Ilimane Ndiaye, Pape Guèye et Pape Sarr, la Premier League pourrait être le point de chute de Lamine Camara lors de ce mercato hivernal. Selon les informations de la presse britannique, deux clubs anglais surveillent avec intérêt du milieu sénégalais dont Chelsea et Brighton. Ce qui prélude un retour en force des Sénégalais en Angleterre.

Les Internationaux sénégalais pourraient faire un retour en force en Premier League anglaise lors du prochain mercato hivernal. Après Ismaila Sarr, Ilimane Sarr et Pape Guèye, l'Angleterre tend les bras au milieu de terrain de Metz Lamine Camara. Selon les informations de la presse britannique, deux clubs anglais surveillent avec intérêt l'ancien joueur de la Génération foot. Le milieu de terrain du FC serait, selon les informations de The Guardian, la cible de Chelsea et de Brighton.

S'il est recruté par Chelsea, le double vainqueur de la CAN U20 et du CHAN avec le Sénégal mais aussi meilleur jeune joueur africain 2023, rejoindrait son coéquipier en sélection Nicolas Jackson et probablement l'international sénégalais des U17 du Sénégal, Pape Daouda Diong dont le recrutement est également annoncé dans l'équipe de l'entraineur Pochétino. A l'approche de cette fenêtre hivernale de transferts, la piste anglaise est très ouverte pour le trio Ilimane Ndiaye, Pape Guèye et Ismaila Sarr.

De retour en suspension et en fin de contrat, Pape Guèye est placé sur la liste des priorités du club de Burnley. Ilimane Ndiaye qui a découvert la Ligue 1 cette saison serait également tout proche de revenir dans son ex-club Sheffield United. Même si aux dernières nouvelles, l'international sénégalais de 23 ans refuse tout départ. Du côté de Marseille, on entrevoit fermement leur départ durant le mercato d'hiver afin de compenser les nombreuses absences pour la Coupe d'Afrique des nations. Cette éventualité a été d'ailleurs évoquée par son président Pablo Longoria qui a reconnu que la période de la CAN sera une période compliquée pour le club phocéen.

%

Après une première partie de saison jugée globalement mitigée à l'Olympique de Marseille, Ismaïla Sarr est dans la même situation que son compatriote. Selon les informations de lequipe.fr, Ismaïla Sarr, qui a été recruté cette saison, n'aurait pas répondu aux attentes (4 buts et 2 passes décisives en 19 apparitions). Au point que le club aurait envisagé de se séparer de lui par le biais d'un prêt. L'attaquant des Lions est sur les tablettes de deux clubs anglais. Il s'agit de Wolverhampton et Fulham qui se sont déjà signalés.