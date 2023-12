Sénégal: Le théâtre Daniel Sorano présente une adaptation scénique du roman « Les bouts de bois de Dieu », jeudi

Dakar — La pièce « Dakar-Niger (10 octobre 1947-19 mars 1948) : Chronique d'une lutte contre l'iniquité », adaptée du livre « Les bouts de bois de Dieu » de Sembène Ousmane (1923-2023), sera présentée en avant-première, par ta troupe nationale dramatique du Théâtre national Daniel Sorano, jeudi, à partir de 19 heures, a appris l'APS des organisateurs.

Selon un communiqué de presse transmis mercredi à l'APS, cette première s'inscrit dans le cadre du programme artistique de la saison 2023-2024 du Théâtre national Daniel Sorano, en partenariat avec l'association Sembène Ousmane, en hommage au cinéaste sénégalais dont on célèbre cette année le centenaire.

La pièce, mise en scène par Mamadou Seyba Traoré, raconte l'histoire des vingt mille cheminots de la ligne Dakar-Bamako, surnommés « Les Bouts de bois de Dieu » et restés célèbres pour la grève qu'ils ont conduite à partir du 10 octobre 1947. « Après cinq mois de conflit, explique le texte présentant la pièce, ils parviennent à faire plier la direction et obtiennent gain de cause. »

Le metteur en scène a choisi de mettre en exergue cet « affrontement très dur qui marque un tournant profond dans les relations entre la population et l'administration coloniale », ajoutant qu'il représente surtout « une épreuve terrible » pour les grévistes et leur famille.

« D'Ibrahima Bakayoko, le sage et charismatique leader du mouvement, à Ramatoulaye, Mame Sofi et toutes les femmes de Dakar, chacun affronte la répression et la faim, les dissensions et les doutes pour faire, enfin, triompher la solidarité », souligne le texte.