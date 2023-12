Afrique: Préparations CAN 2023 - Les Lions affrontent le Mena en amical, le 8 janvier

Dakar — L'équipe nationale du Sénégal de football va affronter, le 8 janvier prochain à 18h, celle du Niger dans le cadre d'un match amical de préparation de la prochaine Coupe d'Afrique des nations en Côte d'Ivoire, a annoncé, mercredi, la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Le match se tiendra au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, précise la FSF sur sa page Facebook.

Selon le ministre des Sports, Lat Diop, l'équipe nationale partira en Côte d'Ivoire au lendemain de ce match, le 9 janvier.

La CAN 2023 se déroulera dans cinq villes et cinq stades : Abidjan (stade Alassane Ouattara et stade Félix Houphouët-Boigny), Bouaké (stade de la Paix), Korhogo (stade Amadou Gon Coulibaly), San-Pédro (stade Laurent Pokou) et Yamoussoukro (stade Charles Konan Banny). Le stade Alassane Ouattara accueillera le match d'ouverture et la finale.

En juin 2023, la CAF et le Comité d'organisation local ont dévoilé l'identité visuelle de la CAN 2023.

Le tirage au sort des poules de la CAN a été effectué le 12 octobre dernier. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, est dans la poule C avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Les Lions joueront leur premier match contre les Scorpions de la Gambie, le 15 janvier à 14h.

Le match d'ouverture est prévu à 20h GMT entre le pays hôte, la Côte d'Ivoire, et la Guinée-Bissau.