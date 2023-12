Maroc: Le gouvernement lance un portail électronique pour renforcer l'interaction avec les citoyens

Rabat — Le gouvernement a lancé mercredi le portail électronique "www.alhoukouma.gov.ma" en tant que passerelle pour renforcer la communication gouvernementale et l'interaction avec les citoyens.

Ce portail permettra de faire connaître l'ensemble des programmes et activités menés par le gouvernement et de fournir aux citoyens toutes les explications y afférentes, afin de suivre les mesures gouvernementales et l'état d'avancement de la mise en oeuvre des différents chantiers à travers des données précises et actualisées, indique un communiqué du Département du chef de gouvernement.

Disponible en langue arabe et accessible à partir d'ordinateurs et de smartphones, le portail décline les trois principaux axes du programme gouvernemental, que sont "la consolidation des fondements de l'État social", "la promotion de l'économie et la création d'opportunités d'emploi" et "la consécration de l'efficience de l'Administration au service du citoyen", selon la même source.

Le même site électronique permet aux citoyens de consulter des extraits des discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que les activités royales, souligne-t-on.

Par ailleurs, "www.alhoukouma.gov.ma" propose une rubrique "Derniers développements" divisée en deux volets: un "espace d'information" qui présente des informations en temps réel et un volet "dossiers et articles" qui met en lumière de manière approfondie de nombreux sujets, explique le communiqué, ajoutant qu'un espace "vidéothèque" ainsi que les liens y afférents sur les réseaux sociaux est également offert.

La plateforme met à disposition une autre rubrique, "Exprimez votre avis", qui offre aux citoyens la possibilité de donner leurs avis et de formuler leurs propositions au sujet des différents programmes et mesures gouvernementaux afin d'assurer l'interactivité escomptée avec l'opinion publique, précise la même source.