Afrique: Fêtes de fin d'année, CAN 2023 à San Pedro - La sécurité maritime renforcée

À quelques jours des fêtes de fin d'année et de la Coupe d'Afrique des nations (Can 2023) en Côte d'Ivoire, la Direction générale des affaires maritimes et portuaires (Dgamp) a procédé au renforcement de la sécurité maritime dans la région ouest du littoral ivoirien.

Il s'agit de dispositions sécuritaires qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Espadon, dont la deuxième édition a été lancée le 22 décembre 2023, à la place Saint Pierre de San Pedro par la Dgamp, en présence d'autorités administratives et préfectorales de la ville.

L'opération Espadon vise à assurer la sécurité des biens et des personnes sur les plages, l'encadrement des baignades, la propreté des plages et des lieux touristiques, ainsi que le secours et l'assistance des personnes en situation de détresse sur ces sites.

En somme, elle contribue au renforcement de la sécurité sur les plages et baies lagunaires, et maritimes à la faveur des fêtes de fin d'année. Mais un accent particulier sera mis sur la sécurisation de la Can.

Colonel Assoumou Laurent, inspecteur général des services des affaires maritimes et portuaires, représentait à cette cérémonie le directeur général de ladite administration.

Selon lui, l'opération Espadon est une mission spéciale de sécurisation des plages conduite par les agents des affaires maritimes sur le long du littoral ivoirien, avec d'importants moyens matériels. Il a indiqué que le lancement de cette édition dans la ville de San Pedro s'explique par le fait que la localité constitue une cité portuaire, ce qui fait de son arrondissement maritime l'un des plus importants des services extérieurs de la Dgamp.

%

L'autre raison, c'est que la ville est le chef-lieu de région du district autonome du Bas-Sassandra. Il y a également le fait que San Pedro, en dehors d'Abidjan, est la seule ville côtière qui reçoit une poule de la Can organisée par la Côte d'Ivoire.

Afin de mener à bien cette opération, la Dgamp a équipé les arrondissements maritimes. Il s'agit, entre autres, de sept véhicules de type 4x4, 25 motos, des sacs-poubelle, des brouettes et des râteaux.

Colonel Assoumou Laurent a appelé particulièrement les agents de l'arrondissement maritime de San Pedro à garder à l'esprit que cette opération représente un pan du dispositif sécuritaire de la Can 2023.

Le ministre des Transports était à l'occasion représenté par Siriki Sally épouse Kamenan, chef de division à la Préfecture de San Pedro. Elle officiait au nom du Préfet de la région de San Pedro, Préfet du département de San Pedro.