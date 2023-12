Algérie: Discours du président de la République - L'UNPA se félicite du bilan présenté et des décisions au profit du secteur

ALGER — L'Union nationale des paysans algériens (UNPA), s'est félicité, mercredi dans un communiqué, du bilan du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi que de ses décisions prises relatives au secteur agricole, annoncées dans son discours à la Nation, prononcé lundi, devant les représentants des deux chambres du Parlement.

L'UNPA a estimé que le discours est "une louable initiative et une tradition politique à même de renforcer les liens entre les institutions de l'Etat algérien", étant "le premier discours adressé par le président de la République devant les représentants deux chambres du Parlement depuis le discours du défunt Président Houari Boumediene en 1977", a précisé le communiqué.

Pour cela, l'Union a adressé ses "vifs remerciements" au président de la République pour "les réalisations témoignant de son travail incessant et la concrétisation de ses engagements", soulignant qu'elle "salue hautement" le bilan du Président Tebboune depuis son investiture à la tête de l'Etat.

L'UNPA a affirmé que les décisions du président de la République "ont permis à l'Algérie de surmonter de nombreuses difficultés sociales et économiques", et "étaient à l'origine de la prospérité de la société, à travers le renforcement des acquis sociaux, à l'instar de la revalorisation des salaires et l'amélioration des revenus, l'exemption des personnes à faible revenu de l'IRG et la protection du pouvoir d'achat du citoyen".

S'agissant du secteur agricole, l'Union a salué "toutes les décisions courageuses du président de la République relatives au secteur", rappelant en particulier le renforcement de la production agricole et le soutien aux paysans à travers plusieurs mesures, en tête desquelles "l'approvisionnement en semences et en engrais à titre gracieux durant la saison agricole 2023/2024, le travail sérieux en vue de réaliser la sécurité alimentaire escomptée, dont l'agriculteur est le noyau, ainsi que l'agriculture saharienne qui est devenue une réalité tangible et d'autres mesures allant dans le même sens, telles que la construction de grands silos pour stocker les produits agricoles".

Enfin, "l'UNPA prend acte, avec beaucoup de fierté, des réalisations enregistrées, et de la place accordée au secteur agricole, sous la conduite clairvoyante du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", appelant à "s'unir autour de ces acquis et à les soutenir en vue d'atteindre nos objectifs et immuniser notre nation et notre stabilité, sans oublier pour autant la défense par l'Algérie des questions justes dans le monde, en tête desquelles la cause palestinienne".