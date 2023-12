Maroc: Plaidoyer pour la promotion de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'enseignement (Conférence)

Rabat — L'intégration et la promotion de l'intelligence artificielle (IA) dans le domaine de l'enseignement au service de la croissance et du développement technologique a été, mercredi à Rabat, au centre d'une conférence organisée à l'initiative de l'Institut supérieur de management, d'administration et de génie informatique (ISMAGI).

Placée sous le thème "L'intelligence artificielle et l'internet des objets pour un futur durable", cette rencontre a été l'occasion pour une panoplie d'experts et professeurs de débattre de l'importance de l'IA et de l'internet des objets dans un monde en constante évolution, compte tenu de leur potentiel dans l'avenir de différents secteurs.

Le but de cette conférence est de promouvoir l'utilisation de l'IA et de mettre en avant son potentiel au niveau des différents domaines, notamment dans l'enseignement, a souligné la directrice pédagogique de l'ISMAGI, Souad Najoua Lagmiri, dans une déclaration à la MAP.

L'utilisation de cette technologie n'est désormais plus l'apanage des grandes entreprises, a relevé, de son côté, le professeur de l'enseignement supérieur et consultant international, Mohssine Lakhdissi, mettant en avant ses bienfaits au niveau de plusieurs autres domaines.

L'IA, a-t-il poursuivi, stimule l'innovation en ouvrant de nouveaux marchés et en offrant des opportunités économiques dans différents secteurs, encourageant, ainsi, la croissance et le développement technologique.

Pour sa part, l'enseignant-chercheur à la Faculté des sciences et techniques de Settat (FSTS), Jaouad Dabounou, a mis en exergue les différents concepts relevant du domaine de l'intelligence artificielle, notamment, l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond, soulignant que ces concepts sont la base de cette technologie.

Pour M. Dabounou, l'IA est un outil pour "améliorer la qualité de l'enseignement" et son intégration dans les écoles, notamment au Maroc, s'avère nécessaire pour l'accompagnement de la transition digitale.

S'exprimant par visioconférence, le professeur des Sciences des données, Mohamed Medwani a mis en avant la nécessité d'accompagner le développement de l'IA, mettant en garde contre les conséquences d'un éventuel échec de l'intégration de cette technologie dans l'enseignement.

Il a, également, relevé l'importance de l'apprentissage de l'analyse des données et de l'intelligence artificielle pour les étudiants, toutes spécialités confondues, assurant qu'une utilisation appropriée de cette technologie est nécessaire afin d'éviter les risques qu'elle peut engendrer pour la société, citant, à titre d'exemple, les cas de fraudes, ainsi que les risques liés aux différents emplois "supprimés", suite à l'émergence de cette technologie.

En marge de cette conférence, l'ISMAGI a dévoilé son nouveau laboratoire de robotiques et d'intelligence artificielle qui a notamment pour but d'initier les étudiants aux différents concepts en relation avec cette technologie et les familiariser avec ses différentes utilisations.