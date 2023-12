Algérie: Conférence à l'occasion du 45e anniversaire de la mort du président Houari Boumediène

ALGER — L'Institut national des études stratégiques globales (INESG) a organisé, mercredi à Alger, une conférence à l'occasion du 45e anniversaire de la mort du président Houari Boumediène, avec la participation d'enseignants universitaires, de spécialistes, de députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) et de représentants de différents corps de sécurité.

Lors de cette conférence, le Directeur général de l'INESG, Abdelaziz Medjahed, a mis en avant le riche parcours militant du défunt président Houari Boumediène, précisant que "la personnalité du président défunt et sa présence remarquée dans les fora internationaux lui ont permis d'imposer le respect de ses principes aux niveaux national et international, notamment au vu de ses positions inébranlables vis-à-vis des peuples opprimés et de leur lutte pour la libération", a-t-il ajouté.

De son côté, le colonel Mustapha Merah de la Direction de l'information et de la communication à l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a rendu hommage, dans son intervention, aux qualités du président défunt qu'il a qualifié d'"homme fidèle à l'Algérie", passant en revue les principales étapes de son parcours de militant et de commandant au sien de l'Armée de libération nationale (ALN) et les traits marquants de sa personnalité qui lui ont permis d'occuper plusieurs postes, notamment à la tête de l'Etat-Major général de l'ALN qui a formé plus tard le noyau de l'ANP, au lendemain de l'indépendance.

Il a également passé en revue l'intérêt de l'homme pour la formation militaire et son rôle dans la création d'écoles militaires, à l'instar de l'Ecole des cadets de la Révolution (Cadets de la nation, actuellement).

Le colonel Merah a souligné que la commémoration de la mort de l'ancien président Boumediene "permet de faire le lien entre l'histoire riche de cette personnalité exceptionnelle et l'Algérie nouvelle qui avance sur la même voie adoptée par le défunt président Boumediène, en vue de bâtir une Algérie nouvelle, forte et souveraine dans tous les domaines".

Il a rappelé, dans ce contexte, "l'opération historique menée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant la récupération des crânes des chouhada de la résistance nationale en juillet 2020, à l'instar de ce qu'avait fait le défunt président Houari Boumediene qui avait récupéré les restes du fondateur de l'Etat algérien, l'Emir Abdelkader en 1966".

Cette rencontre a été marquée par des conférences portant sur la stratégie algérienne de développement à l'ère du défunt président Houari Boumediene, son approche sur les relations internationales et son appel à un nouvel ordre international, ainsi que son rôle dans la promotion de différents secteurs, à l'instar de l'Education et la culture.