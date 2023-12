Algérie: Les services douaniers mobilisés pour faciliter l'exportation des dattes

ALGER — Le Directeur général des Douanes, le général major Abdelhafid Bakhouche a affirmé, mercredi à Alger, la disponibilité et la mobilisation de l'ensemble des services douaniers en vue d'assurer un accompagnement aux opérateurs économiques, notamment les exportateurs de dattes algériennes.

Intervenant lors d'une journée d'information organisée par la Direction générale des Douanes au profit des exportateurs des dattes, avec la participation de cadres des Douanes et de représentants d'instances et d'organisations activant dans la promotion du commerce extérieur, le général major Bakhouche a indiqué que ses services s'employaient à "poursuivre l'accompagnement des entreprises économiques en leur accordant des facilitations douanières, notamment en termes d'exportation de dattes et d'accès aux marchés internationaux, en tant que source supplémentaire de devises et de diversification des exportations".

Pour ce faire, le DG a préconisé "l'ouverture de canaux directs et permanents de communication, d'orientation des exportateurs et d'écoute de leurs préoccupations".

M. Bakhouche a insisté, dans ce sillage, sur l'impératif d"'informer les exportateurs des facilitations douanières accordées et des derniers développements en termes de règlementation en vigueur".

Cette activité s'inscrit dans le cadre des journées thématiques dédiées aux opérateurs économiques en fonction de leur secteur d'activité en vue de les informer des différentes mesures de facilitation douanière en matière d'exportation et d'importation.

Pour sa part, le Directeur de la législation, de la règlementation et des systèmes douaniers à la DGD, Adel Habsa a fait un exposé sur les facilitations douanières accordées aux exportateurs en application du plan de relance économique en leur assurant un accompagnement en vue de créer de la valeur ajoutée et renforcer les recettes en devises durant le processus d'exportation.

Le responsable a rappelé l'installation des cellules d'écoute, d'orientation et d'accompagnement des exportateurs au niveau des services externes des douanes, en sus de l'ouverture de guichets logistiques uniques pour se rapprocher davantage d'eux.

En outre, les exportateurs peuvent enregistrer les déclarations douanières temporaires au moment de l'exportation, dans le cas où leurs dossiers sont incomplets, et peuvent utiliser des carnets d'admission temporaire des marchandises dans le cadre des conventions internationales au moment de l'exportation, et en cas de litige, il est possible de reporter leur traitement pour après l'exportation.

Pour faciliter l'opération d'exportation, un circuit vert a été mis en place pour certains produits périssables, en plus de l'utilisation de scanners pour le contrôle des marchandises à la place du contrôle physique, comme il est possible d'organiser des opérations de contrôle douanier des marchandises dans les locaux de l'exportateur.

Les services des douanes ont mis en service un nouveau système informatique "répondant aux normes internationales et aux meilleurs pratiques en matière de traitement douanier des marchandises et des voyageurs", dont l'utilisation est en passe d'être généralisée à travers tous les bureaux des Douanes, selon les explications fournies lors de cette rencontre.