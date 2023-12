Seychelles: Plus de 100 ménages seychellois ont reçu une aide financière à la suite des catastrophes du 7 décembre

Plus de 100 foyers touchés par l'explosion de Mahé le 7 décembre ont déjà reçu une aide de 25 000 SCR (1 800 dollars) offerte par le gouvernement, a déclaré mercredi un haut responsable.

Dans le cadre d'un exercice mené par le ministère du Gouvernement local et des Affaires communautaires par l'intermédiaire de l'Agence de protection sociale (ASP), environ 400 ménages ont soumis des demandes pour recevoir l'allocation de 25 000 SCR.

Cette aide a été annoncée par le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, le 14 décembre, une semaine après que deux catastrophes ont touché le nord et l'est de Mahé, l'île principale.

Les Seychelles ont subi deux coups durs le 7 décembre lorsque de fortes pluies ont causé de graves dégâts aux routes, des inondations et des glissements de terrain, endommageant plusieurs propriétés et faisant trois morts.

Le même jour, une explosion de quatre conteneurs d'explosifs dans une entreprise d'exploitation de la zone industrielle de Providence a causé d'énormes dégâts aux habitations et aux bâtiments commerciaux, le long de la côte est.

Le secrétaire principal chargé du gouvernement local et des affaires communautaires, Kevin Perine, a déclaré aux journalistes que jusqu'à présent, 250 candidatures avaient déjà été traitées et étaient actuellement à l'ASP.

"Je suis heureux de dire que certains paiements ont été effectués avant Noël et que cette semaine, il y en aura un autre qui sera effectué à un autre groupe de personnes. Actuellement, certaines personnes appellent et demandent de l'aide, nous voulons leur assurer que le paiement sera effectué, mais une diligence raisonnable est nécessaire", a déclaré M. Perine.

Il a ajouté que le département est confronté à certains défis, notamment avec les comptes bancaires de certaines personnes, principalement parce que les coordonnées bancaires de certaines personnes sont incorrectes et qu'ils doivent être rappeler.

"Nous voulions aider toutes les personnes éligibles avant la fin de l'année, mais cela ne sera pas possible. Cependant, nous faisons de notre mieux pour traiter toutes les demandes le plus rapidement possible, tout en respectant les procédures appropriées", a déclaré le secrétaire principal.

M. Perine a déclaré que sur plus de 1 500 personnes qui ont été aidées d'une manière ou d'une autre par le gouvernement à la suite des deux catastrophes, environ 400 ont été placées dans des refuges.

"Actuellement, il ne reste plus que 220 personnes dans les refuges. Le groupe le plus important, 49 personnes, se trouve à l'hôtel Berjaya (Beau Vallon). Les autres sont rentrés chez eux ou sont hébergés par leurs familles et amis. Jusqu'à présent, environ 19 familles dont les maisons ont été gravement endommagées ont reçu un logement d'urgence à Persévérance, dont 13 ont déjà emménagé et les six autres emménageront la semaine prochaine.

Pour les maisons qui devront être démolies, le gouvernement a mis de côté 1 million de SCR (75 000 dollars) par maison pour que les gens puissent reconstruire leurs maisons.