Afrique: Opportunités en Afrique et changement climatique priorités du MIoD

Ces deux défis des hommes d'affaires mauriciens ont fait l'objet de deux journées de partage les 12 et 13 décembre. D'une part, pour faire connaissance non seulement avec la nature de ces opportunités d'affaires et les risques qu'elles recèlent, et d'autre part, pour trouver la bonne formule vers l'inclusion d'un modèle de développement en conformité avec les exigences internationales pour une approche qui ne constitue pas un préjudice pour les générations futures.

L'Afrique et le changement climatique : deux sujets auxquels le Mauritius Institute of Directors (MIoD), par le biais du Directors Forum - une plate-forme qu'il anime en collaboration avec PricewaterhouseCoopers (PwC) depuis 2012 pour renforcer la capacité des conseils d'administration et promouvoir les meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise à Maurice - attache une très grande importance. Pas étonnant qu'ils aient fait l'objet de deux manifestations les 12 et 13 décembre au Hennessy Park Hotel, à Ébène.

En ce qui concerne le continent africain, il s'agit principalement de repérer les opportunités d'affaires pour les investisseurs mauriciens. D'où la publication de The African Opportunity: Key Insights for Directors. C'est à la fois un guide stratégique et pratique. Il permet aux administrateurs d'entreprises de disposer d'éléments nécessaires pour les aider à maîtriser la complexité du paysage des affaires en Afrique, mais également un outil crucial pour l'élaboration de stratégies d'expansion efficaces.

(Sheila Ujoodha, présidente du «Directors Forum» et «Chief Executive Officer» du MIoD.)

Lors du lancement du The African Opportunity: Key Insights for Directors, Sheila Ujoodha, présidente du Directors Forum et Chief Executive Officer du MIoD, a souligné son importance pour les hommes d'affaires mauriciens : «Aujourd'hui, ce lancement marque un moment décisif vers une meilleure compréhension des spécificités de la gouvernance d'entreprise en Afrique. Cette publication est un guide pratique conçu dans le but de doter les directeurs de connaissances et d'outils nécessaires pour les aider à naviguer dans la complexité du monde des affaires africain. Notre objectif au Directors Forum, à travers cette publication, est de promouvoir une approche du leadership en Afrique sur mesure, adaptée aux besoins spécifiques et aux contextes d'affaires locaux. D'ailleurs, nous nous engageons à équiper les administrateurs avec les bons outils pour leur permettre d'être des champions de la gouvernance d'entreprise, où qu'ils opèrent. Cette initiative témoigne de notre dévouement à relever d'un cran le niveau des normes de gouvernance d'entreprise et à se constituer comme une source d'inspiration pour une génération de leaders prêts à avoir un impact significatif sur la scène locale et régionale.»

Pour Julien Tyack, associé PwC, il s'agit pour les hommes d'affaires mauriciens de ne pas rater une excellente opportunité de faire des affaires en Afrique qui fait surface. «L'Afrique a un potentiel immense. C'est la région qui enregistre la croissance urbaine la plus rapide au monde, avec quatre des dix économies affichant la croissance la plus élevée en 2022. Cette dynamique est renforcée par l'adoption croissante des technologies numériques, une demande soutenue pour des services de base, et l'abondance des ressources naturelles. Ces éléments ouvrent de nombreuses opportunités pour les entrepreneurs mauriciens. De plus, des investissements significatifs, atteignant jusqu'à 100 milliards de dollars par an, sont prévus en Afrique pour des projets durables.»

Instabilité politique, corruption...

Cependant, il met en garde ceux qui souhaitent faire le saut sur le continent. «Il aura tort celui qui croit que cette initiative n'aura pas d'obstacles. Le continent est toujours en proie à l'instabilité politique, à la corruption, aux menaces sécuritaires et aux troubles sociaux. L'élaboration de ce position paper qu'est The African Opportunity: Key Insights for Directors, qui est l'illustration de notre huitième en collaboration avec le MIoD, reflète l'engagement de PwC à améliorer les normes de bonne gouvernance d'entreprise et à encourager nos leaders mauriciens à repenser les opportunités commerciales en Afrique qui a un potentiel immense, souligne la nécessité d'élaborer une stratégie de croissance claire et adaptée à l'Afrique. Cela signifie d'identifier les marchés les plus attractifs, de construire des relations locales solides et durables avec les partenaires, les fournisseurs et les communautés, ainsi que la nécessité de comprendre les institutions et réglementations locales.»

(Julien Tyack, associé chez PwC.)

Pour Mark Watkinson, président du conseil d'administration du MIoD, la production de The African Opportunity: Key Insights for Directors est la meilleure illustration de l'engagement continu de l'entité qu'il dirige, pour le développement d'une culture de gouvernance qui s'aligne sur les meilleures pratiques internationales et cherche à anticiper les besoins évolutifs des entreprises mauriciennes et africaines. «Au final, le MIoD aspire à établir Maurice comme un centre d'excellence régional en matière de gouvernance d'entreprise. Cet ouvrage représente un pas important vers la réalisation de notre objectif ultime : créer un environnement d'affaires où une gouvernance exceptionnelle est le principal moteur du développement durable et de la croissance éthique.»

L'autre préoccupation du MIoD consiste à apporter tout le soutien nécessaire au conseil d'administration des sociétés locales pour les aider à mettre en place les mesures pour mieux relever les défis occasionnés par le changement climatique et pour les préparer à amorcer la difficile étape de transition vers l'inclusion d'un modèle économique durable, conformément aux orientations inspirées du World Economic Forum's Principles for Effective Climate Governance.

Le 13 décembre, trois experts de PwC Maurice ont ainsi animé un webinaire pour aider à une meilleure compréhension des directives émises par la Banque de Maurice sur la thématique «Climate-related and Environmental Financial Risk Management». L'animation de cette activité était assurée par Julien Tyack donc, Anish Chandra et Nitin Ramphul, respectivement directeur et Senior Manager du cluster Sustainability & Climate Change de PwC. Michel Pilot, Chief Operating Officer d'IBL East Africa Investments, et Jacques d'Unienville, Chief Executive Officer d'Omnicane Ltd, ont également apporté des éclairages précieux sur leurs trajectoires réussies et leurs stratégies d'implantation sur le continent.

Focus sur le «Directors Forum»

Depuis sa fondation en 2012, le «Directors Forum», en collaboration avec PwC, est devenu un des piliers fondamentaux du plaidoyer du MIoD. Cette plateforme sert à renforcer les conseils d'administration et à promouvoir les meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise à Maurice. Elle amplifie la voix des directeurs des secteurs privé et public dans les débats sur la gouvernance d'entreprise. Fonctionnant comme un conseil consultatif, le forum propose des avis constructifs aux directeurs en matière de gouvernance d'entreprise, en s'appuyant sur des consultations avec le gouvernement et les régulateurs.

Les objectifs du «Directors Forum» comprennent également l'identification des enjeux les plus préoccupants pour les directeurs, la production des publications axées sur des sujets clés, ainsi que la contribution au développement des politiques d'entreprise. Toutes les publications, y compris «The African Opportunity: Key Insights for Directors», sont disponibles sur le site du MIoD (https://miod. mu/publications/position-papers).

Une nouvelle activité pour le Climate Governance Initiative Maurice

Le «Climate Governance Initiative Mauritius» est une initiative du MIoD en collaboration avec HSBC Mauritius, lancée en octobre 2023. Elle vise à mobiliser les conseils d'administration de Maurice pour relever les défis stratégiques posés par le changement climatique et assurer la transition vers un modèle économique durable, conformément aux «World Economic Forum's Principles for Effective Climate Governance».