Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 Décembre 2023

Rdc : Après la contestation- L’opposition à l’épreuve de la mobilisation

La marche organisée notamment par Martin Fayulu a viré à l’affrontement avec les forces de l’ordre avant même d’avoir commencé. L’opposition congolaise semble encore en quête d’une stratégie commune. Le 27 décembre faisait figure de premier test pour l’opposition congolaise. Vent debout contre un processus électoral dont ils réclament l’annulation, les adversaires de Félix Tshisekedi ont multiplié les appels à la mobilisation alors que le vote s’est poursuivi plusieurs jours au-delà de la date prévue. Une première manifestation devait donc avoir lieu ce mercredi à Kinshasa à l’appel de l’opposition. (Source : jeune Afrique)

Liberia : Explosion d'un camion-citerne- Au moins 15 morts

Une fin d’année triste au Liberia avec cette explosion d’une citerne avec sa cargaison de carburant. Le premier bilan fait état d’au moins 15 morts. Ces 15 personnes sont mortes le mardi 26 Décembre dans l'explosion d'un camion-citerne dans le centre du Liberia, a indiqué mercredi à l'Afp la police. « Beaucoup de personnes ont été brûlées. Pour l'instant, nous maintenons le nombre de morts à 15 », a ajouté Prince B. Mulbah, inspecteur général adjoint de la police. Le camion-citerne a eu un accident et est tombé dans un fossé le long d'une route à Totota, dans le comté de Bong. Selon la source, le Dr Cynthia Blapooh, responsable de la santé du comté de Bong, a déclaré à un journal local, Front Page Africa : « Nous avons encore beaucoup de patients gravement touchés, y compris des enfants et une femme enceinte, un total de 36 personnes ». (Source : Afp)

Burkina Faso : Lutte contre la criminalité- La Police nationale démantèle deux réseaux de présumés malfrats

La Police nationale a annoncé ce mercredi 27 décembre 2023, l’arrestation de plusieurs présumés malfrats qui écumaient selon elle, les populations de plusieurs quartiers de la ville de Ouagadougou. Lesdits malfrats étaient constitués en deux réseaux. Le premier réseau avait pour cible préférée, la gente féminine circulant sur les engins à deux roues, tandis que le second, ciblait les véhicules sans garde, stationnés aux abords des voies, devant les maquis ou les domiciles, en vue de briser les vitres et de s’emparer de tout bien trouvé.« Quatre pistolets automatiques, des munitions, des motos, des ordinateurs portables, des téléphones portables et divers documents, sont entre autres les objets saisis des mains de deux réseaux de présumés malfrats » a précisé la police. Par ailleurs, elle invite les populations à plus de vigilance. (Source : aouaga.com)

Mali : Énergie électrique - Près de 180 milliards de Fcfa pour interconnecter le Mali et la Mauritanie

Ce financement entre dans le cadre de « l’Initiative Desert to Power ». Sa mise en œuvre devrait permettre d’assurer la disponibilité permanente d’une électricité de qualité et à un coût abordable. Ce qui permettra de renforcer la résilience des populations des localités bénéficiaires, en promouvant le secteur privé, le commerce et la création d’opportunités d’emplois. Le conseil d’administration du Fonds africain de développement a approuvé, jeudi 14 décembre 2023 à Abidjan, un financement de 302,9 millions de dollars américains (environ 180 milliards de Fcfa) pour le Mali et la Mauritanie. L’initiative contribue à la mise en œuvre du « Projet d’interconnexion électrique de 225 kV Mauritanie-Mali et de développement de centrales solaires associées » dans le cadre de « l’Initiative Desert to Power ». (Source : abamako.com)

Gabon : Trafic de drogue- 43 millions Fcfa de tramadol saisie à Bitam

L'antenne provinciale de lutte antidrogue (Oclad) dans le Woleu-Ntem, à Bitam, a procédé, mardi 26 décembre 2023 à la saisie record de 17 200 comprimés de tramadol estimés à 43 millions Fcfa, a-t-on appris de Gabon Review. Cette quantité de stupéfiants a été interceptée sur deux individus de nationalité camerounaise répondant au nom de Morri Forfu Gnamano et Chedjeu Funo Jules. Les indélicats ont tenté de rejoindre le grand libreville, en dissimulant les comprimés dans du matériel de sonorisation (Bafle audio). Les deux suspects ont été mis sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt du Peloton, à Oyem. Une enquête plus approfondie a été ouverte pour démanteler ce réseau de trafic de drogue. (Source : alibreville.com)

Niger : Coopération internationale- Niamey révise ses accords militaires

A Niamey, les nouvelles autorités aspirent à affirmer leur souveraineté et leur identité nationale sans l’ombre d’une tutelle passée. Suite à la demande de départ des 1 500 soldats français du Niger par les autorités de Niamey issues du coup d'État en juillet, le pays annonce une révision de tous les accords militaires passés avec d'autres nations ayant des forces présentes au Niger. Bien que la volonté de renégocier ne signifie pas nécessairement le retrait total des troupes étrangères, le départ des dernières troupes françaises le 22 décembre souligne cette démarche. Les États-Unis et l'Allemagne ont par ailleurs exprimé le souhait de maintenir respectivement leurs 1 300 et 100 soldats au Niger. Quant aux autorités nigériennes, elles prévoient de soumettre un projet de protocole d'accord aux pays concernés pour dynamiser la coopération bilatérale. (Source : aniamey.com)

Bénin : Réconciliation et apaisement- L’église catholique veut rencontrer Talon sur le dossier Aïvo et Madougou

L’archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Houngbédji, a partagé ses réflexions le lundi 25 décembre 2023 concernant la situation des opposants en prison, en l’occurrence Reckya Madougou et Joël Aïvo. Selon lui, les évêques souhaitent entamer des discussions avec le Président Patrice Talon à ce sujet. (Source : acotonou.com)

Sénégal : Présidentielle 2024- Fin du dépôt des candidatures, 79 prétendants

Soixante-dix-neuf personnes ont déposé leur candidature à la présidentielle de février 2024 au Sénégal avant la date limite de mardi soir (minuit heure locale et Gmt), selon le quotidien sénégalais Le Soleil. Le nombre de dossiers déposés au Conseil constitutionnel n'est pas rendu public, mais Le Soleil explique que la Caisse des dépôts et consignations, organe qui réceptionne les chèques de caution de 30 millions de Fcfa nécessaires à la candidature à la présidentielle, a réceptionné 79 dossiers. Parmi ces candidatures figurent celles des principaux favoris du scrutin du 25 février 2024: Amadou Ba, membre de la coalition au pouvoir et actuel Premier ministre du Sénégal, l'opposant emprisonné Ousmane Sonko, l'ancien maire de Dakar Khalifa Sall, Karim Wade(fils de l'ex-président Abdoulaye Wade) et Idrissa Seck, arrivé deuxième à la présidentielle de 2019. (Source : Le Soleil)

Côte d’Ivoire : Présidence de la République- Masséré Touré épouse Koné, 1re femme Secrétaire générale

La Côte d’Ivoire a sa première femme au poste de Secrétaire générale de la Présidence. Née le 30 août 1974 à Abidjan, Mme Masséré Touré épouse Koné vient d’être nommée par le Président de la République, Alassane Ouattara, le 27 décembre 2023. Elle remplace à ce poste M. Abdourahmane Cissé.Cette dynamique femme a obtenu son diplôme à l’ICN Business School de Nancy (France). Débutant sa carrière en 1999 à Paris en tant que cheffe publicitaire à la régie publicitaire centrale du Groupe de presse Jeune Afrique, elle devient par la suite cheffe de produits presse chargée du développement et de la gestion des marques. Rentrée de Paris en 2006, elle est toujours restée auprès d'Alassane Ouattara. En 2010, elle est conseillère en communication du Président de la République. En 2015, elle devient directrice de campagne, chargée de la communication pour l’élection. En 2018, conseillère spéciale-directrice de la communication de la présidence de la République en juillet. Selon l’Association des conseils en lobbying et affaires publiques de Côte d’Ivoire, Mme Masséré Touré épouse Koné est classée 12e en 2018 parmi les 100 personnalités influentes de Côte d’Ivoire. Elle est mère d’un enfant.(Source : Fratmat.info)