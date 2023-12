Congo-Brazzaville: Club 2002 PUR - Les militantes engagées pour l'épanouissement des Congolaises

Les femmes militantes du Club 2002, Parti pour l'unité et la République (Club 2022-PUR), sections Brazzaville et l'Ile Mbamou, se sont retrouvées le week-end dernier dans la ville capitale pour dresser le bilan de l'année qui s'achève et faire la projection sur 2024.

La rencontre politique a été présidée par la secrétaire nationale, chargée du genre et de la parité du Club 2002-PUR, Mylène Gloria Gassongo. Elle a permis aux militantes de cette formation politique de la majorité présidentielle de faire le bilan des activités qu'elles ont menées tout au long de l'année à Brazzaville et à l'Ile Mbamou. Des activités entreprises avec engagement politique dans le but de redynamiser le mouvement féministe au sein du Club 2002 PUR.

Il s'est agi, entre autres, des campagnes de sensibilisation et des sessions de formation organisées à Brazzaville, à Dolisie dans le Niari et à Boundji dans la Cuvette.

« Notre engagement pour une femme congolaise digne, épanouie et dynamique, qui contribue efficacement au développement du Congo, est une attitude forte qui porte ses fruits. Nous voici au crépuscule de l'année 2023, qui aura marqué de plusieurs manières la vie de notre pays, de notre grand parti mais aussi de la femme du Club 2002-PUR. Il me paraît important, en cette circonstance particulière, de jeter un regard évaluateur sur l'année en cours, qui de l'avis de nombreuses militantes, a été une année de renforcement des acquis du genre au sein de notre parti », a souligné Mylène Gloria Gassongo.

Les militantes du Club 2002-PUR ont, par ailleurs, réitéré leur détermination à continuer à oeuvrer en faveur de l'épanouissement de la femme congolaise.

« Les femmes militantes de notre parti sont désormais, pour la plupart, dotées d'une culture politique qui rassure un avenir meilleur. C'est sur cette note positive au crépuscule de l'année 2023 que nous nous proposons de renforcer la dynamique politique genre de notre parti en 2024 », a-t-elle conclu.