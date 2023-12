Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - V.Club bat Renaissance, Dauphin Noir domine Dcmp, Panda accroche Mazembe

La veillée de Noël a été riche en rencontres à la 29e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

Le 24 décembre au stade Tata Raphaël, l'As V.Club a battu l'OC Renaissance du Congo par 2 buts à 0, en 16e journée du groupe A du championnat national. Platini Mpiana Mozinzi a, à lui tout seul, été le bourreau des Oranges, auteur d'un doublé victorieux à la 45+3e minute et à la 52e minute. Le bémol de cette rencontre a été les jets de projectiles des supporters de Renaissance du Congo sur ceux de V.Club, contestant le deuxième but de Mpiana Mozinzi. Il a fallu l'intervention de la police avec des grenades lacrymogènes pour disperser les fauteurs de troubles. C'est la quatrième victoire de V.Club en six rencontres, ponctuant ainsi l'arrivée du nouveau président du club, Amadou Diaby. V.Club compte 28 points et consolide sa deuxième position du groupe B, à six longueurs du leader Maniema Union. Renaissance compte 17 points en 15 rencontres.

Le même dimanche au stade de l'Unité à Goma, le Daring Club Motema Pembe (Dcmp) a courbé l'échine devant Dauphin Noir par 2 buts à 3, en 16e journée. Gauthier Pembele Kanza (11e minute de la tête), Samba Alfani (88e minute) et Jonathan Malta wa Maleta (90e minute) ont été les buteurs de Dauphin Noir. Mydo Kingu Yallet (45e minute) et Bingi Belo (85e minute) ont marqué pour les Immaculés de Kinshasa. Dauphin Noir conserve sa troisième place au classement du groupe B avec 26 points en 15 rencontres. Dcmp est immobilisé à la 3e place, avec 25 points en 15 sorties.

La même journée dominicale avant le match de V.Club, l'AC Kuya a mordu la poussière face à Céleste FC par 0 but à 1, en 15e journée du groupe B. le dribbleur Saka Anelka a inscrit l'unique but de la partie. Le club de Mbandaka qui joue ses matchs à domicile à Kinshasa totalise 15 points, alors que Kuya compte 16 points.

Dans le groupe A, l'ogre Tout Puissant Mazembe a été tenu en échec par la modeste formation de l'US Panda, au stade Kikula de Likasi, par 0 but partout, en 15e journée. Après la victoire à domicile face à Nouadhibou FC de Mauritanie, les joueurs du coach franco-sénégalais Lamine Ndiaye n'ont donc pas pu enchainer, ayant vendanger plusieurs occasions de remporter la partie. Mazembe occupe la troisième place du groupe A avec 28 points, et US Panda demeure à la 7e position avec 14 points.