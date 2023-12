Cote d'Ivoire: Noël à Daloa - Le club de Maracana Madoc offre plus de 1000 cadeaux aux enfants

À l'occasion de la fête de Noël, le club de Maracana Madoc a apporté le sourire aux enfants des quartiers défavorisés de la cité des "Antilopes".

À cet effet, une caravane initiée par ledit Club, le lundi 25 décembre 2023, a permis de sillonner plusieurs quartiers de la commune (Sapia, Zépreguhé, Gbokora, Kennedy 2, Soleil 1 et Cafop) où plus de 1000 cadeaux et jouets ont été distribués. En plus de ces quartiers, le club a fait dons de vivres et de non-vivres à l'orphelinat Tomorrow's Hope de Tazibouo en offrant du riz, de l'huile, du sucre, de la pâte alimentaire et bien d'autres vivres à ses pensionnaires.

Le Président de Madoc, Pena Guinche s'est réjoui d'avoir apporté du bonheur à ces enfants. « Il s'agissait pour nous de pouvoir partager le bonheur, car nul n'a le droit d'être heureux seul. D'où, l'organisation chaque année de cette action afin de permettre aux enfants des quartiers défavorisés d'être heureux », a dit son Président, Pena Guinche, affirmant que cela est devenu une tradition pour le Club de Maracana Madoc

Pour rappel, le Madoc depuis sa création, il y a quatre ans, prône l'amour, la fraternité et le partage.