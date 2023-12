Tunisie: Coopération Sino-tunisienne - Une conférence sur les échanges culturels et civilisationnels

Une conférence sur les échanges culturels et civilisationnels sino-tunisiens a eu lieu ce lundi au palais des Lettres et des Arts, situé à proximité du siège du parlement tunisien à Tunis, avec la participation de chercheurs, d'experts académiques et d'historiens tunisiens et chinois.

La conférence est organisée par la Ligue chinoise pour l'entente internationale (CAFIU), une organisation basée à Beijing qui opère notamment des échanges internationaux entre universitaires, groupes de réflexion et autres organisations de la société civile.

La conférence a été marquée par la présence de Ji Bingxuan, président de la CAFIU, en tant qu'invité d'honneur de l'évennement à la tête d'une délégation chinoise, et par celle du chef du cabinet de la ministre tunisienne de la Culture et directeur de l'Institut national de patrimoine de Tunisie, Tarak Baccouche.

"Cette conférence culturelle contribuera au renforcement de l'entente, de la compréhension, de la coopération et du respect mutuel entre nos deux peuples amis, qui partagent un dénominateur commun, à savoir une grande civilisation", a déclaré M. Baccouche.

"La Tunisie et la Chine se veulent deux pays qui possèdent deux riches civilisations (...) une série de projets bilatéraux unissent nos deux pays dans plusieurs domaines, notamment la culture, l'archéologie, la civilisation, les arts, la littérature, la sauvegarde du patrimoine, etc", a-t-il dit.

"Parmi les outils les plus efficaces sur la voie du renforcement de la coopération tuniso-chinoise, figure la jeunesse. Il faut parier sur nos jeunes pour bâtir les ponts culturels et civilisationnels entre nos deux peuples", a-t-il ajouté.

Pour sa part, M. Ji a déclaré : "Au cours de cette visite de deux jours, j'ai profondément ressenti que la Tunisie possède une civilisation diversifiée." Il y a plus de deux mille ans, avec un simple désir d'échanges amicaux, nos ancêtres ont traversé les prairies et les déserts et ont ouvert la Route de la Soie reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique, inaugurant une ère de grands échanges dans l'histoire de la civilisation humaine, a-t-il rappelé.

"En entrant dans une nouvelle ère, la Chine et la Tunisie coopèrent pour aboutir à des résultats gagnant-gagnant dans la vague de mondialisation économique et marchent main dans la main dans la poursuite du développement national et du renouveau national dans les deux pays", a-t-il indiqué.

Dans le monde d'aujourd'hui, de multiples défis et crises sont entrelacés, la mentalité de la guerre froide persiste encore, diverses tendances culturelles surgissent, la théorie du choc des civilisations et la théorie de la supériorité des civilisations ont émergé, exacerbant les barrières entre les différentes civilisations et entravant sérieusement le développement de la civilisation humaine, a-t-il noté.

Dans ce sens, M. Ji a formulé trois propositions : Premièrement, "nous devons briser les barrières de la civilisation. Cela passe par le maintien de l'égalité et du respect. Il faut abandonner l'arrogance et les préjugés, comprendre profondément la connotation de la civilisation, promouvoir les échanges et le dialogue entre les différentes civilisations, apprendre les uns des autres, coexister harmonieusement et se développer ensemble".

Deuxièmement, "nous devons poursuivre le chemin de la civilisation par l'ouverture et la tolérance. "La Chine a toujours insisté sur le renforcement des échanges et du dialogue entre les différentes civilisations, peuples et religions, et s'oppose aux théories du choc des civilisations et de la supériorité des civilisations, et s'oppose à lier le terrorisme à une nation, une religion, un pays ou une civilisation ", a-t-il souligné.

Troisièmement, "nous devons éclairer la lumière de la civilisation grâce à l'innovation et au développement. Le développement durable de la civilisation nécessite non seulement de préserver et de transmettre l'héritage de génération en génération, mais aussi d'avancer avec son temps et d'innover ".

"Le renforcement du dialogue et des échanges entre les civilisations chinoise et tunisienne et la promotion de l'apprentissage mutuel entre les deux pays favoriseront sûrement le développement et le progrès communs des deux civilisations", a conclu le président de la CAFIU.