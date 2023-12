Afrique: Angola - Israël s'intéresse à l'agriculture et à la gestion de l'eau à Huila

Lubango — L'ambassadeur d'Israël en Angola, Shimon Solomon, a exprimé mercredi, à Lubango, l'intérêt de son pays à investir dans l'agriculture et la gestion des ressources en eau dans la province de Huila, avec l'utilisation de la technologie, pour promouvoir le développement des deux nations.

Le diplomate, qui visite Huila pour la première fois depuis son accréditation en février 2022, s'exprimait lors d'une réunion avec la vice-gouverneure de Huila chargée du secteur politique, économique et social, Maria João Chipalavela.

Shimon Solomon a déclaré qu'Israël est un pays d'initiative, car une grande partie du territoire est désertique et parvient toujours à produire, c'est pourquoi il souhaite partager cette technologie avec Huila, avec l'Angola et d'autres régions d'Afrique, afin qu'ils peuvent tous se développer.

Selon le diplomate, Israël peut coopérer avec les gouvernements, principalement dans le domaine de l'agriculture. Par exemple, il a déclaré que la République démocratique du Congo avait envoyé des personnes en Israël pour échanger des expériences, suivre une courte formation et observer comment les Israéliens font l'agriculture.

« Je crois que nous pouvons également travailler en coopération avec le gouvernement de Huíla et lorsque cette opportunité s'ouvrira, nous sélectionnerons des personnes qui iront en Israël pour acquérir de l'expérience et ensuite venir la diffuser dans la province dans l'agriculture, la sécurité, l'environnement et d'autres domaines », a-t-il ajouté.

L'ambassadeur a souligné qu'à Luanda, il y a au moins 35 diplômés qui sont passés par Israël, ils coopèrent avec le gouvernement israélien et peuvent gagner beaucoup de cette coopération, c'est pourquoi il espère qu'avec Huila, ce sera mieux, afin de atteindre de « grands » objectifs.

Selon lui, Israël est un petit pays avec presque pas de ressources naturelles, mais il a créé des opportunités et des technologies pour relancer la production, une technique qu'il entend partager avec l'Angola et en particulier à Huila.

L'une des techniques que le gouvernement israélien souhaite partager avec l'Angola est la gestion des ressources en eau, car en Israël il pleut pendant une courte période, mais il parvient à stocker et à recycler l'eau pour l'utiliser toute l'année.

Pour l'ambassadeur, la coopération dans le secteur privé est possible, à travers le renforcement des liens avec les hommes d'affaires israéliens, et pourrait servir de pont, afin qu'ils puissent travailler avec des agences privées pour investir également à Huila, en termes de semences, de gestion de l'eau et d'autres aspects, qui disposent déjà d'une certaine expérience.

Shimon Solomon a souligné qu'il existe déjà une coopération entre les secteurs privés israélien et angolais, mais qu'ils souhaitent « renforcer un peu plus » les liens avec le gouvernement, afin de voir plus de collaboration et plus d'entreprises israéliennes investir en Angola.

Il a fait savoir qu'au cours des deux dernières années, la coopération entre les deux pays a tendance à se développer, puisque plus de 10 ministres et secrétaires d'État angolais se sont rendus en Israël et que plus de 35 délégations d'Israël ont visité l'Angola.

À son tour, la vice-gouverneure de Huila pour le secteur politique, économique et social, Maria João Chipalavela, a souligné que la province est essentiellement agricole, avec un grand potentiel en céréales et en arbres fruitiers.

Cependant, Maria João Chipalavela a dit le gouvernement de Huíla souhaite coopérer avec Israël dans la formation professionnelle.

L'ambassadeur israélien en Angola, Shimon Solomon, est à Huila depuis mardi et espère y rester pendant 72 heures. Durant cette période, son emploi du temps réserve des visites à l'Église Synodale Evangélique d'Angola (IESA) et quelques sites touristiques.