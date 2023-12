Angola: Basket - D'Agosto et Inter, le choc du 2ème tour du Championnat national

Luanda — Le match entre Primeiro de Agosto et Interclube est le choc de ce jeudi, à Luanda, à l'ouverture du deuxième tour du Championnat national senior masculin de basket-ball.

Le match, qui se jouera à 18 heures au pavillon Vitorino Cunha, imposera les équipes qui occupent la 5ème (D'Agosto) et la 3ème place (Interclube), avec respectivement 18 et 20 points.

Primeiro de Agosto, malgré la position qu'il occupe, se présente comme le principal favori, mais compte sur la performance de l'Interclube, également engagé dans la lutte pour le titre national, en possession de Petro de Luanda.

Dirigé par l'entraîneur camerounais Lazare Adingono, Primeiro de Agosto dispose d'une équipe renouvelée, majoritairement composée de jeunes, déterminée à récupérer le trophée perdu en 2018.

De la part de l'Interclube, dirigé par l'entraîneur Apolinário Paquete, l'objectif est également de faire quelque chose de nouveau dans la compétition, en recrutant certains joueurs de l'adversaire, comme Hermenegildo Santos et Islando Manuel.

Toujours pour cette première journée du deuxième tour, Petro de Luanda affrontera l'Atlético Sport Aviação (ASA), à 16 heures, au pavillon ISPTEC, l'Inter B jouera avec Akira Academy, à 16 heures, au pavillon 28 de Fevereiro, et Clube de Formação Desportiva Kwanza croisera le fer avec Jesus Cristo Basketball, à 15 heures, dans un pavillon qui sera désigné par l'organisation.

À Benguela, la Casa do Pessoal do Porto do Lobito accueille Petro B, à 18 heures, au pavillon CPPL, et le Clube Amigos do Basquetebol de Benguela reçoit la visite de Vila Clotilde, à 16 heures, au pavillon Acácias Rubras.

Classement :

1er Vila Clotilde - 21 points

2e Petro de Luanda - 21

3e Interclube - 20

4e Casa do Pessoal do Porto do Lobito - 19

5e Primeiro de Agosto - 18

6e Petro B - 16

7e Inter B -15

8e Jesus Cristo Basketball - 14

9e Clube Amigos do Basquetebol de Benguela - 13

10e ASA - 13

11e Akira Academy - 10

12e Clube de Formação Desportiva Kwanza - 10