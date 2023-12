Angola: Rétrospective 2023 - Sonas enchante le monde

Dundo — L'inscription de l'art ethnomathématique « Sona », symbole de la culture Tchokwe, au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), a été l'un des faits marquants de l'année 2023, dans le domaine culturel.

Les "Sonas" sont le deuxième patrimoine culturel angolais inscrit sur la liste du patrimoine mondial, après que l'UNESCO a désigné le centre historique de la ville de Mbanza Kongo, dans le nord de l'Angola, en 2017, patrimoine mondial.

L'art "Sonas" devient le deuxième patrimoine culturel immatériel de l'humanité lié aux mathématiques, sachant que le premier appartient à la Chine.

L'annonce de la reconnaissance du Sonas a été faite lors de la 18ème session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, à Kasane, République du Botswana, où l'Angola était représenté par une délégation coordonnée par la secrétaire d'État à la Culture, Maria de Jésus.

Sonas, qui signifie écrire sur le sable, était une forme de communication des ancêtres de la région orientale de l'Angola, dominée par le peuple Tchokwe, qui écrivait des messages à travers des gravures sur les murs des maisons, sur les arbres et sur le sol (sable) dans les villages, à décrypter par les autres membres de la communauté.

%

Ces gravures (Sonas), difficiles à comprendre, se trouvent actuellement au Musée Dundo, ainsi que dans un livre qui aborde la culture bantoue et qui a déjà été représenté dans le long métrage « Les dieux de l'eau », en coproduction entre l'Argentine et l'Argentine et l'Angola, en 2013.

Des recherches effectuées récemment indiquent l'existence, au moment de l'enregistrement du long métrage, d'un seul homme âgé, employé du Musée Dundo, qui pratiquait encore le Sona et qui était l'un des acteurs locaux du film.

Il existe actuellement plus de 10 ouvrages scientifiques publiés dans diverses parties du monde, décrivant le Sona, et aucun en Angola.

L'année culturelle a également été marquée par la première édition du festival des traditions, où des rituels tels que des supplications et des offrandes à Nzambi Kalunga (dieux), txiphwya (pèlerinage), Mukanda et cikumbi (initiation masculine et féminine), entre autres, ont été réalisés.

Au cours de l'événement, des démonstrations ont également été faites sur les cérémonies de mariage et de réception, et présentés des costumes régionaux, les signes du code communicatif "Sona", des jeux traditionnels, la forme d'hospitalité et le pouvoir traditionnel.

Les danses, les séances de contes et de proverbes Cokwe et le spectacle musical ont marqué la première édition du festival.

Un autre moment marquant a été la signature du protocole de coopération entre la Fondation Brilhante (domaine social du sous-secteur du diamant) et le gouvernement local pour la construction du village touristique appelé "Aldeia Sona".