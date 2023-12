Sénégal: Kafountine - Le 30e Festival d'Abéné a démarré

Abéné — Le sous-préfet de Kataba 1, Amadou Wagué, a lancé, mercredi, la trentième édition du festival d'Abéné, un évènement culturel qui a pour objectif de relancer les activités touristiques dans la commune de Kafountine.

« Tourisme, développement et culture » est le thème retenu pour la présente édition dont la cérémonie d'ouverture a été marquée par une course de pirogues , « une façon d'impliquer les pêcheurs de cette zone ».

« C'est un festival qui devient de plus en plus économique. Les gens viennent de partout pour profiter de ces moments de rencontre et écouler leurs produits », a fait observer le maire de Kafountine, David Diatta.

« Nous voulons, à travers ce festival, relancer le tourisme dans la commune de Kafountine et dans la région de Ziguinchor en général », a expliqué M. Diatta, faisant également remarquer que ce festival devient de plus en plus un produit touristique de la région de Ziguinchor.

L'édile de Kafountine a préconisé l'inscription de ce festival dans l'agenda culturel national du Sénégal. « Ce festival est devenu un évènement culturel d'une grande envergure. C'est la plus grande manifestation culturelle de notre arrondissement qui, aujourd'hui, permet de faire connaître le village d'Abéné mais aussi la commune de Kafountine », a salué le sous-préfet de Kataba 1, Amadou Wagué.

Abéné est un village de cet arrondissement. Il fait partie de la commune de Kafountine, dans le département de Bignona et est situé au bord du littoral Atlantique. Abéné est réputé pour ses belles plages qui contribuent au développement du tourisme à quelques kilomètres de la Gambie voisine. L'économie d'Abéné est basée sur le tourisme, une activité qui fait vivre de nombreux corps de métier, cuisiniers, serveurs, jardiniers, gardiens, guides, entre autres.