Afrique: Mission compliquée !

Se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe africaine de la Confédération et franchir un nouveau un palier, tels étaient les principaux objectifs des Diables noirs en début de saison. Mais les chances du représentant congolais se sont amenuisées suite au nul concédé à domicile face à la Renaissance sportive de Berkane, lors de la quatrième journée.

Même si les Diablotins ne sont pas mathématiquement éliminés, atteindre la prochaine étape devient compliqué. Les statistiques ne plaident pas en leur faveur. Avec un seul point pris sur les douze possibles, les Congolais n'ont plus leur destin en main et leur survie dans cette compétition dépend non seulement d'un sans-faute dans les deux matches restants mais aussi des contre-performances du Stade malien et de Sekhukhune united d'Afrique du Sud, leurs futurs adversaires.

Les Marocains de Berkane étant officiellement qualifiés, le Stade malien, deuxième avec sept points, se trouve dans une position intéressante avant de recevoir les Diables noirs lors de la cinquième journée. Pour rétablir l'équilibre sur la règle de la confrontation directe et espérer progresser, les Congolais doivent l'emporter largement à Bamako.

Déjà, les quatre premières sorties ont montré le manque d'efficacité des Noirs et Jaunes devant les buts mais aussi un défaut de concentration quand ils mènent au score. Plus rien n'est comparable entre l'équipe des préliminaires et celle d'aujourd'hui. Au bout de cette campagne calamiteuse, les dirigeants ont attiré les foudres des supporters sur eux ou se sont attirés les foudres des supporters pour n'avoir pas gardé l'entraîneur qui avait qualifié les Diables noirs à la phase de poules.