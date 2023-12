Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - V.Club surplombe Rangers, DCMP tombe devant Maniema à Kindu

La première phase de la 29e édition du championnat national tend vers sa fin et la qualification pour le play-off se précise pour V.Club, dans le groupe B, alors que son rival, Daring Club Motema Pembe (DCMP), fait montre d'un déficit de solidité.

Pour son dernier match de l'année, l'AS V.Club s'est imposée, le 27 décembre au stade Tata Raphaël, face à l'AC Rangers, par 2 buts à 0, en match de la 17e journée du groupe B de la 29e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Le onze de départ du coach intérimaire, l'ancien gardien de but camerounais, Nelson Bongaman, s'est composé du gardien de but camerounais Junior Dande, Josué Mwimba, Irénée Glele, Djo Issama Mpeko, Patou Ebunga Simbi, Désiré Mbomba, Franck Matemba, Norberto Kiatalua, Jonathan Ikangalombo, Elie Mpanzu et Platini Mpiana Mozinzi. Sur le banc des remplaçants, on a noté la présence de Pululu, Kalonji, Apataki, Zoungrana, Mpoyi, Mundele, Nissi Ngoma, Elenga et Sonhaye

Déjà auteur du doublé victorieux de V.Club sur l'Oc Renaissance du Congo au match précédent, l'ancien joueur du Lupopo, Platini Mpiana Mozinzi, a plus que remis les couverts en signant un triplé gagnant contre les Académiciens. En véritable père Noël pour le club, Platini Mpiana Mozinzi a, par deux fois, trouvé le chemin du but en première période (10e et 32e minutes), avant d'inscrire le troisième but à la 80e minute. Avec cette large victoire pour son dernier match de la manche retour de la première étape du championnat, V.Club totalise désormais 31 points et valide de facto son ticket pour le play-off. Rangers, pour sa part, est dernier du groupe B avec 11 points en 15 matches.

DCMP broie du noir à Kindu...

Alors que V.Club confortait sa deuxième place qualificative pour le play-off, son rival de tous les temps, DCMP, enregistrait sa deuxième défaite de suite en déplacement. Désillusionné à Goma par Dauphin noir (2 buts à 3), le club vert et blanc a été impuissant, le même mercredi, au stade Joseph-Kabila de Kindu, devant le leader du groupe B, Maniema Union, battu 1-2 en match de la 16e journée. Denis Mutuila (1ère minute) et Osée Ndombele (62e minute) ont marqué pour les Unionistes de Kindu. Migas Bomola a pu réduire le score sur une somptueuse balle arrêtée. Ce dernier a été remplacé par Mwango Mardoché, blessé à la tête après avoir reçu un coup.

Au cours de cette rencontre à forte tension, huit cartons jaunes ont été infligés aux Immaculés de Kinshasa. L'on apprend que l'arbitre aurait refusé un but du DCMP et le joueur Lupini Muaku de Maniema Union aurait été évacué et hospitalisé, après avoir reçu un coup du latéral gauche Mydo Yallet du DCMP. Ce dernier a écopé d'une exclusion. De même, le buteur du DCMP, Bomola, a été contraint de quitter l'aire de jeu, blessé à la tête. Les joueurs du DCMP auraient été menacés par les supporters du Maniema Union, sécurisés quelque peu par les policiers.

Notons que le onze de départ du DCMP s'est constitué du gardien de but Vandiya, et dans le champ, Kalonji, Musinga, Bomola, Apinda, Mydo Yallet, Makangila, Lau Fala, Efoloko, Diamana et Nzuzi. Le coach Djene Ntumba a naturellement effectué des changements en seconde période. Au classement, Maniema Union assure sa première place dans le groupe B du championnat national de football avec désormais 37 points. DCMP est 5e avec 25 points en seize matches livrés et voit sa qualification pour le play-off menacée.