Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Des étudiants initiés à la rédaction d'un rapport statistique au CASP

Le Centre d'application de la statistique et de la planification (CASP) a organisé, le 22 décembre à Brazzaville, sous l'égide de son directeur général, Johs Stephen Yoka Ikombo, une conférence sur la rédaction d'un rapport statistique au profit de son personnel et des étudiants en deuxième année.

Placée sur le thème « La rédaction d'un rapport statistique clair et impactant », la conférence a été un moment de formation et d'information. La structuration des données et leur analyse, l'interprétation des résultats et leur présentation ont été les modules enseignés aux étudiants en deuxième année du cycle des techniciens supérieurs de la statistique et de la planification (TSSP).

La production d'un rapport statistique n'est pas une collection de chiffres, de tableaux et de graphiques. Au contraire, c'est un ensemble organisé autour d'idées directrices. Un bon rapport statistique donne de l'information utile au lecteur et l'aide à prendre des décisions. L'outil statistique permet d'extraire des connaissances à partir d'un ensemble de données et de fournir des éléments significatifs et opérationnels pour une prise de décisions adaptées.

« Le rapport statistique est important pour les jeunes statisticiens, parce que lorsqu'on est dans une école de statistique, on doit comprendre comment le rapport statistique doit être rédigé et présenter, puisque vous êtes appelés à communiquer, informer le public par les messages tirés des données ou des études que vous venez de réaliser », a indiqué Dukken Gaphi Oussouna, ingénieur statisticien économiste.

Durant les échanges interactifs, les intervenants ont notifié que le rapport statistique concerne tous les domaines de la vie professionnelle, étant donné que le métier de statisticien c'est d'aider les responsables à la prise de bonnes décisions. Au niveau administratif, par exemple, le rapport statistique est crucial parce que les statistiques présentées permettent de mieux informer sur une situation ou sur l'analyse d'un phénomène.

Deux étudiants en deuxième année du cycle de TSSP), Beni Bikaley Nsimba et Fatou Magdala Kouessi Mbonga, ont affirmé à l'unisson qu' « avant d'aborder un rapport, il faut en premier détailler les objectifs du projet, c'est-à-dire rendre clair ce que l'on veut obtenir afin que ceux qui lisent le rapport comprennent. Il est important pour le rédacteur de connaître l'objectif, la cible, les données disponibles et le format du rapport avant l'écriture ».