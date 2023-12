Madagascar: Andry Raobelina - L'affaire Canal 7 Events devant le Conseil d'Etat

Jamais deux sans trois pour l'ex-candidat à la présidentielle et non moins directeur général de Canal 7 Events.

Rejeté

Dans sa décision en date du 12 octobre 2023 relative à une requête aux fins de constatation d'un cas de force majeure et de report de l'élection présidentielle du 9 novembre 2023, la HCC a rejeté la demande du candidat Andry Raobelina qui a été blessé à l'oeil droit au cours d'une manifestation du Collectif des candidats.

Irrecevable

Bis repetita avec la décision en date du 25 octobre 2023 relative à une requête aux fins de constatation d'un nouveau cas de force majeure et de prononcer le report de l'élection présidentielle du 16 novembre. La HCC a déclaré irrecevable la requête du candidat de l'ARB au motif que l'intervention chirurgicale qu'il a subie à l'île Maurice ne constitue pas un fait nouveau.

Effet immédiat

Un troisième revers judiciaire n'est pas exclu pour Andry Raobelina, en sa qualité cette fois-ci de DG de Canal 7 Events dont la convention de partenariat concernant l'utilisation de l'amphithéâtre sis dans l'enceinte du Complexe scolaire d'Ampefiloha, a été résiliée « avec effet immédiat » par le ministère de l'Education Nationale (MEN).

%

Neutralité politique

Le contrat d'une durée de 15 ans a été signé entre le DG de Canal 7 Events Andry Raobelina et le patron du MEN de l'époque, Paul Rabary. Dans sa lettre en date du 3 octobre 2023, la ministre de l'Education Nationale Sahondrarimalala Marie Michèle a résilié le contrat au motif que l'utilisation de Plaza Ampefiloha à des fins politiques, est en contradiction avec le principe de neutralité politique de l'Administration et l'esprit de la convention censée porter sur des projets éducatifs et culturels.

Recours en annulation

Andry Raobelina de répliquer que le Palais des Sports et de la Culture à Mahamasina accueille tout aussi bien des événements politiques alors qu'il est rattaché au ministère de la Jeunesse et des Sports. Et de saisir le Conseil d'Etat pour un recours en annulation de la lettre du MEN avec une demande de sursis à exécution de la résiliation du contrat.

Vacances judiciaires

La décision du Conseil d'Etat est attendue ce jour ou plus tard demain. En effet, même si les vacances judiciaires ont débuté le 15 décembre dernier pour prendre fin le 15 janvier prochain, des permanences sont assurées notamment pour les ordonnances de référé et les audiences de flagrant délit. Sans oublier les sursis à exécution comme celui introduit par Andry Raobelina dont la demande risque d'être rejetée par le Conseil d'Etat pour sous location du Plaza à un secte. Ce qui ne serait pas très catholique.