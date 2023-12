Afrique: Exportation AGOA - Madagascar en deuxième position en Afrique subsaharienne

Bonne performance. Madagascar a exporté des biens d'une valeur d'un peu moins d'un milliard de dollars vers les États-Unis en 2022.

Selon les données fournies par le portail d'informations de l'AGOA, la valeur totale des exportations de Madagascar vers les États-Unis s'élève à 950 millions de dollars en 2022 et dont la moitié relève des exportations de textile au titre de l'American Growth and Opportunity Act, le régime de préférences commerciales accordé depuis l'année 2000.

Hausse

Le portail d'informations de l'AGOA parle d'un chiffre de 412 millions de dollars de recettes textiles. Plaçant ainsi Madagascar en deuxième position des expéditeurs vers les États-Unis, derrière le Kenya et devant le Lesotho parmi les pays d'Afrique subsaharienne. Cette valeur représente une hausse de plus de 40% par rapport aux recettes d'exportation AGOA de 2021. Cette performance de la Grande île et ce maintien de la position de leadership du Kenya, considérée comme la première économie d'Afrique de l'Est, s'explique notamment par la suspension de l'éligibilité de l'Ethiopie à l'AGOA. En somme, de nouvelles perspectives s'offrent à Madagascar qui devrait par ailleurs tirer profit d'un possible retrait de l'Ile Maurice dont le revenu par habitant pourrait dépasser le seuil d'éligibilité de l'AGOA. Bref, la Grande île effectue son grand retour au sein de la communauté AGOA. On rappelle que le pays a perdu son éligibilité entre 2009 et 2014 en raison de la situation politique qui prévalait pendant cette période. La réintégration en 2015 a de nouveau boosté les exportations avant de connaître de nouveau un ralentissement durant les années 2020-2021 pour cause de crise sanitaire.

%

Facteur de croissance

La reprise actuelle des exportations textiles est par ailleurs considérée comme l'un des facteurs de la croissance économique pour 2024. On rappelle en effet que le taux de croissance pour cette première année du second mandat du président Andry Rajoelina est estimé à 4,9%. Et le textile en général et les exportations au titre de l'AGOA, en particulier figurent parmi les éléments importants de cette croissance. Le document de performance de la LFI 2024 l'explique ainsi, « Madagascar continuera de bénéficier des avantages de l'AGOA. Avec la suspension de l'Ethiopie (en raison de la situation sociopolitique et sécuritaire dans le pays) et la possible inéligibilité de Maurice (dont le revenu par habitant devrait dépasser le seuil d'éligibilité pour l'AGOA), Madagascar peut conquérir de nouvelles parts de marché ». Notons que les vêtements expédiés par les pays africains aux États-Unis sous le régime AGOA doivent être totalement confectionnés localement, qu'il s'agisse de la coupe, de la fabrication ou de la garniture. C'est pour cette raison d'ailleurs que le textile et l'habillement sont de grands pourvoyeurs d'emplois estimés à 200 000 salariés formels. L'accès en franchise de droits et de quotas au marché américain accordé par l'AGOA a contribué à stimuler le commerce et l'investissement entre l'Afrique subsaharienne et les États-Unis.