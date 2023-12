Ile Maurice: Le camion sans certificat de «fitness»

C'est l'énième accident causé par un problème mécanique. Le camion responsable, mardi, du carambolage sur l'autoroute à Pailles roulait sans certificat de fitness depuis le 5 décembre. Le poids lourd immatriculé1253 CZ 10, qui transportait des conteneurs de ferraille, aurait eu un problème de frein, selon les dires du chauffeur, un habitant de Bambous de 43 ans. Il avait avec lui deux aides chauffeurs, dont un Bangladais toujours hospitalisé après avoir subi une fracture à la jambe.

Le chauffeur venait de Cluny, petit village non loin de Mare-Chicose, et se dirigeait vers la capitale lorsqu'à hauteur de Sorèze, il aurait remarqué que ses freins ne fonctionnaient plus. Dans sa folle course, le camion a d'abord percuté un 4x4 dans la voie rapide, le projetant sur la south band et ensuite une fourgonnette et une voiture, qui ont pris feu. Plusieurs protagonistes dont les véhicules ont été impliqués dans l'accident ont déjà été entendus. Trois des cinq blessés, dont le chauffeur et son deuxième aide, admis sous observation à l'hôpital Dr A G Jeetoo, ont pu quitter l'établissement. Bien que les dégâts ne soient que matériels, le traumatisme vécu dans cette matinée folle de mardi est toujours présent chez les victimes du carambolage.