Afrique: Stabilité en Côte d'Ivoire et en Afrique - Téné Birahima Ouattara fait le bilan de 2023 et dégage des perspectives

Le ministre d'État, ministre de la Défense a présidé une double cérémonie au Groupement ministériel des moyens généraux, le mardi 26 décembre 2023 à Abidjan-Plateau.

Une double cérémonie a eu lieu au Groupement ministériel des moyens généraux, le mardi 26 décembre 2023 : une prise d'armes à l'occasion de la célébration de la Saint-Ambroise, fête patronale du corps technique et administratif des Armées et la décoration de 274 personnels de l'administration centrale de la Défense nationale. Présent à cette double cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Défense a fait le bilan de l'année 2023 en matière de défense et décliné les perspectives pour 2024.

Le ministre d'État Téné Birahima Ouattara a adressé ses vives félicitations aux Forces armées de Côte d'Ivoire qui ont participé, dans le cadre de la MINUSMA, au retour de la stabilité au Mali.

"L'année 2023 a été principalement marquée par un environnement sécuritaire satisfaisant sur le territoire national, mais préoccupant dans notre sous-région au regard de l'intensification du défi terroriste dans les pays voisins. Cette année a vu également le désengagement du contingent ivoirien de la MINUSMA du Mali. Je voudrais féliciter tous ces hommes et femmes qui ont participé à cette mission de paix. Je salue la mémoire de tous nos soldats tombés au champ d'honneur. J'ai une pensée pour tous nos blessés, à qui je souhaite un prompt rétablissement. La contribution et le comportement de nos soldats ont été appréciés tout au long de leur séjour au Mali par tous les acteurs et partenaires de cette mission.

Je voudrais encore une fois exprimer ma gratitude au chef suprême des Armées, pour toutes ses décisions d'engagement de nos hommes sur les différents théâtres des opérations. Je veux citer, entre autres, la Guinée-Bissau, où nous avons un hôpital militaire et bientôt la Centrafrique qui accueillera un contingent ivoirien. Ces missions, tout en aidant les pays frères à sortir de leurs difficultés, permettent à nos hommes de renforcer leurs aptitudes professionnelles et d'acquérir des expériences en termes de protection opérationnelle des forces hors de nos frontières(...) Je voudrais, au nom du Président de la République, chef suprême des Armées, SEM Alassane Ouattara, féliciter le chef d'état-major général des Forces armées de Côte d'Ivoire, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale ainsi que l'ensemble des Forces armées de Côte d'Ivoire pour les résultats tangibles obtenus par leurs hommes, dans la sécurisation des populations et de leurs biens, la lutte contre l'orpaillage clandestin et la grande criminalité", a dit Téné Birahima Ouattara.

Selon le ministre d'État, ministre de la Défense, les enjeux sécuritaires n'ont pas changé, de même que les objectifs stratégiques opérationnels de la Côte d'Ivoire. Dans un tel contexte, il s'agira, au cours de l'année 2024, de poursuivre les réformes initiées en 2023. "Il s'agira pour nous de renforcer les capacités opérationnelles des hommes à travers la formation, l'entraînement et l'acquisition d'équipements adéquats, de participer au développement économique de la Côte d'Ivoire et à la cohésion nationale, gage d'une stabilité durable. Je compte sur vous pour mener à bien toutes ces missions. L'année 2024 débutera avec le grand événement sportif qu'est la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Le chef suprême des Armées compte sur chacun de nous pour relever le défi d'une parfaite réussite de ce grand rendez-vous", a ajouté Téné Birahima Ouattara.

274 militaires, gendarmes et personnels civils de la Défense décorés

Des médailles ont été remises à 274 militaires et gendarmes, ainsi qu'aux personnels civils du ministère de la Défense, dont deux ont été élevés au grade d'Officiers dans l'Ordre national. Les autres ont reçu des médailles de l'Ordre du mérite ivoirien, de l'armée échelon Or, Argent et Bronze et de la gendarmerie, échelon Bronze. Au nom de ces valeureux serviteurs de l'État, le Contre-amiral Konan Boniface, inspecteur de la Marine nationale a exprimé sa reconnaissance au Président de la République, chef suprême des Armées, avant de promettre de continuer de toujours servir la Nation, avec engagement.