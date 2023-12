Madagascar: Forage d'eau - Une production de 5m³ par heure pour le dispositif d'Ankatso I

Figurant parmi les quartiers souffrant de l'indisponibilité de l'eau potable de la Jirama, Ankatso I dispose d'un forage pour combler, ne serait-ce qu'en partie, le manque d'eau à l'origine de tant de contraintes pour les usagers.

Non fonctionnel depuis le mois d'avril 2023 en raison d'une panne, le forage mis en place à Ankatso I vient d'être réparé, puis remis, hier, au Centre régional des oeuvres universitaires d'Antananarivo (CROUA) pour être à nouveau mis à la disposition des usagers. Les travaux de réparation de ce dispositif ont été effectués par la Jirama. Pouvant produire 5m³ d'eau par heure, voire davantage en cas de pluviométrie suffisante, ce forage facilite ainsi l'accès des usagers d'Ankatso I à l'eau. Les étudiants figurent, certes, parmi les premiers usagers à pouvoir, s'y approvisionner, toutefois il a été souligné, hier, lors de la cérémonie de remisse officielle du forage au CROUA, que les habitants d'Ankatso I autour de la cité universitaire, peuvent également bénéficier de l'eau produite par ce dispositif.

Voilà donc qui allègera, du moins en partie, le problème récurrent des habitants de ce quartier, pour s'approvisionnement en eau potable via les réseaux de distribution d'eau de la Jirama.

Ambohipo

Car il faut reconnaître que la distribution d'eau potable par le biais des réseaux de la société nationale d'eau et d'électricité Jirama demeure problématique pour de nombreux quartiers d'Antananarivo, et va en s'aggravant si l'on tient compte des usagers qui se manifestent sur les réseaux sociaux. Tel est le cas, par exemple, pour le quartier d'Ambohipo où les robinets et les bornes fontaines sont restés désespérément à sec depuis maintenant plusieurs mois. Les usagers sont contraints de s'approvisionner autant qu'ils peuvent : bidons d'eau chargés chez des proches ou connaissances disposant d'eau courante ; livraison de bidons d'eau à domicile moyennant au moins 500 ariary par bidon.

%

Les dépenses liées à l'eau potable peuvent alors grimper très rapidement, dans la mesure où un ménage de 4 ou 5 personnes a besoin d'au moins 5 à 10 bidons de 20 litres par jour en tenant compte de tous les besoins : lessive, vaisselle, cuisine, toilette, etc... La situation a déjà été à l'origine de plusieurs manifestations des habitants d'Ambohipo, dont la dernière en date, était celle d'avant Noël. Visiblement, les usagers dans ce quartier sont, eux-aussi, las de vivre le calvaire. Faut-il rappeler que de nombreux autres quartiers sont confrontés à la même situation.

« Par tour »

Aux dernières nouvelles, la Jirama est contrainte, durant la période d'étiage et en raison de problèmes techniques, de mettre en place un système de distribution d'eau alternée, en alimentant certaines zones du réseau d'Antananarivo et en privant d'autres zones, et inversement, selon un « tour » établi par les responsables.