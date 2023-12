Ethiopie: Les relations Ethio-États-Unis est l'une des plus longues et des plus étroites en Afrique subsaharienne (déclaration commune)

Addis Abeba — Les relations bilatérales Ethio-États-Unis sont parmi les plus longues et les plus étroites des États-Unis en Afrique subsaharienne, selon une déclaration commune émise après la réunion bilatérale tenue hier entre le ministre d'État des affaires étrangères, Misganu Arga, et l'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Ervin Jose Massinga.

Le communiqué rappelle que le 27 décembre 1903, l'empereur Ménélik II et l'envoyé américain Robert Skinner ont signé le premier accord entre l'Éthiopie et les États-Unis en tant que traité bilatéral, marquant le début de 120 ans d'amitié et de partenariat entre les deux nations.

Depuis lors, la déclaration commune indique que les relations entre l'Éthiopie et les États-Unis sont parmi les plus anciennes et les plus étroites des États-Unis en Afrique subsaharienne.

Les deux pays partagent des liens humains profonds qui fondent nos 120 années de relations dans un esprit durable de respect, de compréhension mutuelle et nos aspirations communes en matière de paix, de sécurité et de développement économique, ajoute le communiqué.

Cet esprit a propulsé la coopération dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, ainsi que de la science et de l'environnement, qui continue de bénéficier aux peuples des deux pays, souligne encore le communiqué.

"Aujourd'hui, le ministre d'État des affaires étrangères, l'ambassadeur Misganu Arga, et l'ambassadeur des États-Unis, Ervin Jose Massinga, se sont rencontrés pour discuter de la manière de célébrer cet anniversaire important tout au long de l'année à venir, comme une étape importante de nos relations bilatérales de longue date et un moment pour réfléchir à la manière de renforcer les relations bilatérales pour les 120 prochaines années », a- t-il ajouté.