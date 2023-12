Maroc: Laâyoune - Campagne médicale pluridisciplinaire au profit de plus de 1.200 personnes

Laâyoune — Une campagne médicale pluridisciplinaire a été organisée, récemment, au profit de 1.200 bénéficiaires issus de la commune de Foum El Oued relevant de la province de Laâyoune, avec pour objectif de rapprocher les services de santé de la population locale.

Initiée par l'association du Corps médical de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, en partenariat avec la Direction régionale de la Santé et de la Protection sociale et la commune de Foum El Oued, cette action sociale a permis aux habitants de de la commune de bénéficier de prestations médicales de proximité et de qualité dans diverses spécialités.

Mobilisant un staff composé de trois médecins généralistes, deux spécialistes et 15 infirmiers, cette action humanitaire a porté sur une offre de prestations couvrant des soins en médecine générale (122) et spécialisée notamment en ophtalmologie (157), gynécologie (66), endocrinologie (25), diabète (220) et en hypertension artérielle (115), outre la distribution à titre gracieux de médicaments sous ordonnance.

Des examens pour le dépistage du cancer du sein ont également été réalisés au profit des femmes issues de la commune, en plus de l'organisation d'ateliers de prévention et de sensibilisation sur la préservation de la santé.

En outre, les élèves ont bénéficié d'une campagne médicale de correction de la vue, avec remise de lunettes de correction.