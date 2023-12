Maroc: Fès - Appel à ériger la médiation en catalyseur d'investissement (Rencontre)

Fès — Le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, a souligné, mercredi à Fès, la nécessité d'ériger la médiation en catalyseur d'investissement.

"La médiation qu'elle soit institutionnelle ou conventionnelle est un mécanisme moderne de résolution des différends loin de la logique de la confrontation et du conflit", a précisé M. Benaliliou à l'ouverture d'un colloque sous le thème "Médiation et investissement," organisé par l'Institution du médiateur du Royaume à l'occasion du vingtième anniversaire de sa création.

L'Institution du Médiateur du Royaume avec des prérogatives très élargies, peut apporter un soutien important aux activités d'investissement et à plusieurs niveaux, a-t-il dit.

Elle promeut la bonne gouvernance et la transparence nécessaires pour améliorer le climat des affaires, créer un espace de compétitivité approprié et préserver un environnement attractif pour l'investissement, a-t-il ajouté, notant que ses interventions constituent l'un des facteurs encourageants pour les investisseurs, protègent l'investisseur des risques liés à certaines pratiques et comportements administratifs et offrent les conditions nécessaires aux activités d'investissement.

M. Benalilou a aussi fait savoir qu'elle contribue directement au règlement des différends en matière d'investissement pour ceux qui choisissent la voie de la médiation institutionnelle, outre l'élaboration de perceptions plus profondes en la matière, ajoutant que l'Institution du Médiateur du Royaume oeuvre aussi à faciliter la coopération entre les investisseurs et les autorités gouvernementales compétentes à travers une communication efficace entre les deux parties et la présentation des propositions et suggestions pour améliorer l'environnement juridique et réglementaire au profit des investisseurs.

Il a également souligné que cette rencontre tend à mettre en valeur les nombreuses opportunités qu'offrent les dispositions juridiques en la matière et ouvrir la voie à la créativité pour mettre en place les meilleures pratiques visant à attirer les investissements et à les persévérer.

De son côté, Ahmed Ouali El Alami, représentant de la Présidence du Ministère public, a souligné que la thématique de la "Médiation et Investissement" est d'une grande actualité à la lumière de la conjoncture actuelle dans laquelle le Maroc connaît une véritable révolution économique sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Mettant l'accent sur les réalisations accomplies par le Maroc pour le développement de l'économie, le renforcement de sa compétitivité et la consolidation du climat des affaires, M. Ouali El Alami a mis en valeur les multiples mesures adoptées pour encourager les investissements dans le domaine financier et économique à travers la simplification des démarches et mesures administratives, la création d'un système de guichet unique et des Centres régionaux d'investissement qui ont fourni des services importants dans ce domaine.

Pour accompagner les mutations économiques internationales, le Maroc a élaboré une stratégie claire pour renforcer la compétitivité des entreprises marocaines et étrangères à travers la mise en place un d'arsenal législatif très distingué dans le domaine des affaires, dont le Code du commerce et les lois relatives aux sociétés, le droit commercial, la loi portant création des tribunaux de commerce, les lois relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle et le code du travail, a-t-il ajouté.

L'Agent Judiciaire du Royaume, Abderahman EL Lamtouni, a quant à lui, rappelé que le Maroc a lancé une série de réformes structurelles, institutionnelles et juridiques depuis les années 1990 du siècle dernier, rappelant notamment la promulgation du Code du commerce, la loi sur les sociétés et le Code du travail, la création des tribunaux de commerce et des centres régionaux d'investissement, outre les réformes financières et économiques pour améliorer le climat des affaires, dont la Nouvelle Charte de l'investissement, la réforme du système des marchés publics, la promulgation d'une nouvelle loi sur la liberté des prix et de la concurrence, l'adoption d'un nouveau modèle de développement et autres initiatives qui incarnent la stratégie du pays dans le domaine financier et des affaires.

Mettant l'accent sur la rude concurrence mondiale notamment face à la rareté des ressources et aux circonstances difficiles que traverse le monde, M. EL Lamtouni a fait observer que si l'économie, les ressources du pays, ses infrastructures et son système financier sont considérés parmi les déterminants fondamentaux de la compétitivité économique, alors la "compétitivité-normalisation" est devenue aussi un facteur décisif pour attirer les investissements et réaliser le développement.

Cette rencontre qui s'est déroulée en présence notamment du Wali de la Région Fès-Meknès, Gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber et des gouverneurs, ainsi qu'un grand nombre de magistrats et opérateurs économiques de la région, a été marquée par la signature de trois conventions de partenariat.

La 1ere entre l'Institution du Médiateur du Royaume, la wilaya de la région Fès-Meknès et le Centre Régional d'Investissement Fès-Meknès, la 2eme entre l'Institution du Médiateur du Royaume et l 'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès et la 3eme entre le Centre Régional d'Investissement Fès-Meknès et la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Fès.