Sénégal: Innocence Ntap Ndiaye lance un appel pour une élection apaisée

Mbour — La présidente du Haut conseil du dialogue social a lancé mercredi à Saly (Mbour, Ouest), un appel aux acteurs politiques et aux populations de manière générale, afin qu'ils contribuent à la tenue d'une élection présidentielle apaisée le 25 février prochain.

"L'appel que je lance [aux acteurs], c'est véritablement pour des élections apaisées [pour] qu'au lendemain du 25 février le Sénégal poursuive son chemin", a dit innocence Ntap Ndiaye, lors de la 33-ème assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social (HCDS), à Saly.

Selon elle, « le Sénégal ne doit pas s'arrêter » au lendemain des échéances électorales de 2024. "Nous sommes cités en modèle et nous ne devons pas tomber en dessous de ce stade. Et tous les Sénégalais et Sénégalaises doivent être conscients que chacun va jouer sa partition, aller voter et rentrer chez lui, pour que le lendemain tout le monde reprenne ses activités », a-t-elle ajouté encore.

Innocence Ntap Ndiaye a souligné, à propos de la 33-ème assemblée plénière de l'institution qu'elle dirige , qu'elle s'inscrit dans la volonté du HCDS, de permettre aux mandants tripartites nationaux de "s'abreuver aux sources des politiques publiques, en vue d'adapter (son) cadre stratégique d'intervention ».

Cette année, les conseillers ont choisi d'échanger sur les orientations du Plan d'actions prioritaires 2024- 2028 (PAP3), des projets-phares et des réformes-clés du Plan Sénégal Émergent (PSE) et les résultats du cinquième recensement général de la population et de l'habitat.

Cette rencontre sera aussi l'occasion de s'approprier les résultats des plans d'Actions prioritaires (2014-2018) et (2019-2023) du Plan Sénégal Émergent, ainsi que les orientations du Plan d'Actions prioritaires 2024- 2028.

Il sera aussi question de jeter un regard sur le portefeuille des vingt-deux projets phares et des 13 reformes-clés, a souligné Mme Ndiaye.