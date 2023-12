Madagascar: Campagnes culturales - Distribution d'intrants agricoles dans six districts

Nombreux paysans répartis dans toutes les régions de l'île sont soutenus par le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage dans le cadre de la préparation des campagnes culturales 2023-2024.

Cette fois-ci, des exploitants agricoles familiaux issus des six districts, à savoir Ankazoabo Miandrivazo, Tsaratanàna, Sainte-Marie, Antanambao Manampotsy et Ambato-Boeny, ont été dotés d'intrants agricoles leur permettant de démarrer leurs activités agricoles. Il s'agit notamment de semences de riz et bien d'autres spéculations ainsi que des engrais NPK et des engrais biologiques.

Cette action entre dans le cadre de la mise en oeuvre du projet PURPA Projet d'Urgence de Renforcement de la Production Alimentaire à Madagascar, sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage et financé par la Banque Africaine de Développement et ce, avec l'appui du Fonds de Développement Agricole (FDA). Il faut savoir que des critères sont imposés par le ministère de tutelle pour pouvoir sélectionner les paysans bénéficiaires. À titre d'illustration, ces exploitants agricoles familiaux doivent présenter un apport bénéficiaire de l'ordre de 10% de la valeur de ces intrants agricoles mis à leur disposition.

Réduire la dépendance aux importations

L'objectif de cette distribution d'intrants agricoles vise à assurer l'intensification agricole en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, tant prônée par l'Etat tout en réduisant la dépendance aux importations de produits alimentaires en commençant par le riz. Pour le district d'Ankazoabo, 633 paysans provenant des 4 communes ont bénéficié de 7,5 tonnes de semences de riz irrigué, de plus de 12 tonnes d'engrais NPK et de plus de 63 tonnes d'engrais biologiques. Parlant du district de Tsaratanàna, plus d'une tonne de semences de riz irrigué, près de 1,7 tonne d'engrais NPK et 8,5 tonnes d'engrais biologiques ont été distribuées aux 85 paysans répartis dans 2 communes dans la partie Nord.

%

En revanche, 118 paysans ont bénéficié de 1,4 tonne de semences de riz irrigué, de 2,3 tonnes d'engrais NPK et de 11,8 tonnes d'engrais biologiques dans la partie Sud de ce même district. Dans la région Atsinanana, 13 paysans disposant chacun d'une parcelle de 0,3 ha dans le district d'Antanambao Manampotsy, ont été dotés de 117 kg de semences de riz pluvial, de 975 kg d'engrais biologiques, sans compter les engrais minéraux. Au niveau du district de Sainte-Marie, plus de 3,7 tonnes de semences de riz irrigué, 6,2 tonnes d'engrais NPK et près de 31,3 tonnes d'engrais organiques ont été distribuées aux 418 paysans répartis dans plusieurs fokontany.

Renforcer la sécurité alimentaire

Parlant du district de Miandrivazo, 759 exploitants agricoles familiaux ont bénéficié de 5,9 tonnes de semences de riz, plus de 12 tonnes de semences d'arachides, de 18,6 tonnes d'engrais NPK et de plus de 93 tonnes d'engrais biologiques. Et pour le district d'Ambato-Boeny, ils sont au nombre de 742 personnes à être dotés de semences de riz d'une quantité de plus de 11,1 tonnes, d'engrais NPK de 18,5 tonnes et d'engrais biologiques de 92,7 tonnes.

Il est à rappeler que le projet PURPA vise à faciliter l'acquisition des ménages vulnérables des intrants agricoles pour accroître la production de céréales et des oléagineux, et ce, dans le dessein de renforcer la sécurité alimentaire à Madagascar. Quant au Fonds de Développement Agricole, il s'agit d'un outil financier au service des paysans oeuvrant dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche.