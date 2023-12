Madagascar: ARTs martiaux - Confédération internationale - Certificat d'honneur et de mérite pour Njiva Manankasina

Après avoir reçu le certificat de reconnaissance « Martial arts International Hall of Honor Award » en 2020, le multidisciplinaire Njiva Manankasina Ratahiritsoa a décroché un deuxième certificat « Honor Al Mérito » de la part de la confédération internationale.

Un beau cadeau de Noël. Le 25 décembre dernier, le pratiquant multidisciplinaire d'arts martiaux, Njiva Manankasina Ratahirintsoa, a reçu dans sa boîte mail un certificat d'honneur et de mérite « Honor Al Merito », qui lui a été délivré par la confédération internationale des arts martiaux et Sports de contact à La Serena Chile. Il a fait partie des 30 combattants dans le monde qui se sacrifient pour la promotion des arts martiaux.

Il s'agit de son deuxième certificat après celui du « Hall of Honor Award 2023 ». Un cadeau bien mérité pour le travail qu'il a accompli au fil des années. Rien que cette année, Njiva Manankasina Ratahirintsoa a été promu 5e Dan en taekwondo ITF, qui a été remis par le Grand Master, Don Dalton et a accédé au grade de 4e Dan en Karaté Kyokushinkai sous la direction du Japonais Hanshi Yoshiji Soeno 10e Dan.

Il a également réalisé un énorme travail dans la réunification des karatekas de style Kyokushinkai à travers une association nationale Madagascar Kyokushinkai Honbu (MKH) qui a été fondée en 2020. Pas plus tard que la semaine dernière, il a pu organiser le tout premier stage international avec un technicien réunionnais. Njiva Manankasina n'est pas un simple combattant. Il est diplômé d'un Master en Philosophie et Sciences des Arts Martiaux depuis 2019. Il poursuit ses recherches sur les relations existant entre les arts martiaux et l'ésotérisme qu'il appelle la voie de l'ultime sagesse.

Cela fait 23 ans que Njiva Manankasina pratique les arts martiaux. Il a commencé à l'âge de 9 ans. En plus des titres nationaux, il a remporté la médaille d'or aux championnats du monde des arts martiaux Online en 2022 et la médaille d'argent lors de champion d'Europe World ITF Taekwondo Council. « Tout ce parcours et ces efforts que j'ai réalisé dans le monde des arts martiaux m'ont valu cette reconnaissance internationale. Tout ça n'est pas seulement grâce à moi mais surtout à mes sources d'inspiration, à savoir Sensei Vahombey et le Professeur Docteur Colonel Mampisanjy Michel. Je vous en suis très reconnaissant », a-t-il conclu. Pour clôturer l'année 2023, son club Dikwondo Dojang organisera une compétition, demain, au Dojo Aska aux 67Ha.

Njiva Manankasina Ratahirintsoa est :

5e Dan ITF Taekwon-Do

5e Dan Kaisendo Self défense

5e Dan Shorinkan Kenpo

4e Dan Sewakai Goju Ryu

4e Dan Kyokushinkai

6e Dan Karate Jutsu.