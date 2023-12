Madagascar: Pêche aux poulpes - Des réglementations établies par les pêcheurs dans le Nord

Les petits pêcheurs, les autorités locales, ainsi que les organisations partenaires qui interviennent dans le secteur de la pêche se sont convenus de redéfinir les pratiques de pêche aux poulpes dans un souci de préservation durable.

C'était lors d'un atelier de travail organisé par Conservation International, à la Baie d'Antalaha à Ambavarano, dans la commune rurale de Mahavanona, région Diana. Au coeur des discussions se trouvaient les nouvelles régulations destinées à encadrer étroitement la saison de la pêche aux poulpes. Une décision phare a été prise : la fermeture de ladite saison avant la fin de cette année.

Cette mesure proactive vise à optimiser la gestion des poulpes dans une perspective de préservation des stocks et de meilleures reproductions. De plus, elle a été accompagnée d'un calendrier pour l'ouverture de la saison 2024, démontrant ainsi l'engagement à long terme en faveur d'une exploitation raisonnée. Selon les participants, les délibérations n'ont pas simplement abouti à des paroles en l'air. Des mesures concrètes ont été établies, s'articulant autour de réglementations spécifiques. Ces directives, fruit d'une collaboration entre les différents acteurs, auront force de loi dès leur transformation en Dina Be, un gage d'autorité et de respect attendu de tous les membres de la filière.

Engagements

L'importance de cette initiative n'échappe pas aux petits pêcheurs qui, conscients des enjeux liés à la préservation des ressources marines, reconnaissent l'impératif de la coopération et de la gestion durable. L'adhésion dans des coopératives se profile ainsi comme une solution porteuse, favorisant une approche collective et responsable de la pêche. L'atelier de travail, bien qu'ayant eu lieu localement, a attiré l'attention et la participation des acteurs clés, soulignant l'ampleur de la mobilisation pour une exploitation plus équilibrée des ressources marines.

Les autorités locales, les associations de pêcheurs et diverses organisations partenaires ont conjugué leurs efforts pour façonner un avenir où la pêche aux poulpes rime avec durabilité. En somme, cette réunion a marqué un tournant dans la manière dont la pêche aux poulpes est envisagée dans le Nord. Elle témoigne de l'engagement collectif en faveur d'une exploitation responsable des richesses marines, tout en ouvrant la voie à des pratiques plus durables et concertées pour les années à venir.