Afrique: CAN 2024 - Une liste de 27 joueurs sans Eric Choupo-Moting pour le Cameroun

Ce jeudi 28 décembre, le sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song, a dévoilé la liste des 27 joueurs qui vont défendre les couleurs du Cameroun à la CAN 2024. Pas de réelle surprise si ce n'est l'absence d'Éric Maxime Choupo-Moting.

Les absents ont souvent tort, et dans le cas d'Éric Choupo-Moting, sa non-sélection pour la CAN devrait trouver son origine en octobre dernier lorsque l'attaquant du Bayern de Munich ne s'est pas présenté au rassemblement des Indomptables qui disputaient un match amical face au Sénégal. En novembre, le vice-capitaine du Cameroun a été mis de côté pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, et c'est fort logiquement que le sélectionneur a décidé de ne pas l'emmener en Côte d'Ivoire.

L'absence du Bavarois est donc la seule petite surprise d'une liste de 27 joueurs qui comptent beaucoup d'habitués. À commencer par l'inévitable Vincent Aboubakar, indésirable à Bekistas, mais toujours aussi précieux pour les Indomptables. André Onana est également là, après avoir déjà fait son retour en octobre dernier après un an d'absence.

Rigobert Song a choisi de prendre quatre gardiens de buts dont le Marseillais Simon Ngapandouetnbu.

Le Cameroun qui a remporté sa première CAN il y a quarante ans en terre ivoirienne, rêve de rééditer l'exploit. Il faudra d'abord sortir de la poule C qui s'annonce comme celle de la mort avec la présence du champion en titre, le Sénégal, de la Guinée et de la Gambie. Les Indomptables joueront leur premier match face au Syli national, le 15 janvier à 17h TU.

Avant la compétition, Rigobert Song et ses joueurs se rendront en Arabie saoudite pour leur préparation à partir du 30 décembre. Ils y disputeront un match de préparation le 9 janvier face à la Zambie.