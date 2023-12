Afrique de l'Ouest: Indice d'accès au numérique - Le Sénégal se classe 14ème en Afrique devant la Côte d'ivoire et le Ghana

Le rapport, intitulé « Measuring digital development: the ict development index 2023 », analyse les avancées mondiales dans le domaine des TIC en se basant sur 10 indicateurs clés.

Selon un communiqué de presse du Rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication (Restic), ces indicateurs incluent le pourcentage d'individus utilisant Internet, la pénétration de la téléphonie mobile à large bande mobile, le trafic Internet à large bande mobile, le coût des données mobiles et des

services vocaux, ainsi que le taux de possession de téléphones mobiles. «Le Sénégal est classé 14eme devant le Ghana et la Côte d'Ivoire deux pays de la Cedeao.

C'est une performance notable pour le secteur des Ict au Sénégal qui participe à hauteur des 10% du Pib mais porte l'avenir avec le digital et le numérique », lit-on dans le document.

Le Restic souligne que l'écosystème numérique et digital doit encore progresser pour rattraper les pays comme le Maroc premier du classement et l'île maurice qui est le benchmark. Avec une note de 43 sur 100, le royaume figure parmi les meilleurs pays d'Afrique en matière d'accès au savoir, selon un récent classement. Le rapport publié le 15 décembre par l'Union internationale des télécommunications (Uit est un classement majeur des meilleurs dans les Technologies de l'information et de la communication.

Le Restic encourage toutes les parties prenantes publiques et privées à travailler pour encore plus de performances surtout dans la mise en place d'un environnement favorable aux start up et autres entreprises innovantes.

Le Restic appelle les autorités à booster la connectivité et de faire en sorte que tous les ménages - urbain et rural - aient accès à la fibre pour booster l'économie et l'activité sur les réseaux.