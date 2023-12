Madagascar: Météo - Aucune menace cyclonique à craindre

Le risque de formation cyclonique avant le 7 janvier n'est pas envisagé selon la Direction générale de la météorologie. Des cumuls de précipitations abondants sont tout de même prévus dans quelques districts. En général, les températures maximales seront comprises entre 23°C et 38°C.

Il n'y a pas d'alerte en cours à Madagascar et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les deux prochaines semaines. C'est ce que la Direction générale de la météorologie (DGM) a informé dans son bulletin publié hier. Malgré la formation d'une faible circulation dépressionnaire dans le Canal de Mozambique, il n'y a pas de risque d'activité cyclonique pour la période comprise entre le 25 décembre et le 7 janvier, selon ce bulletin.

Cependant, la vigilance est de mise pour cette semaine : des cumuls de précipitations abondants, de 150 à 200 mm, sont prévus dans quelques districts. Il s'agit de Morondava, Mahabo, Manja, Beroroha, Ankazoabo Atsimo, Besalampy, Maintirano, Marolambo, Mahanoro, Nosy Varika, Mananjary, Ifanadiana et Manakara. Pour la semaine prochaine, du 1er au 7 janvier, des cumuls de précipitations modérés de 75 à 150 mm seront enregistrés dans les districts des régions Diana, Sofia, Betsiboka, Melaky, Bongolava, Analamanga, Itasy, Vakinankaratra, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany et Atsimo-Atsinanana.

Chaud

Concernant les températures, les maximales prévues jusqu'au 31 décembre seront généralement comprises entre 25°C et 38°C. La valeur maximale absolue est prévue dans les districts de Betioky Atsimo, Ampanihy, Beloha et Ambovombe. Pour le Nord, les températures maximales prévues seront comprises entre 30°C et 34°C. Pour l'Est, entre 29°C et 35°C, pour l'Ouest entre 27°C et 37°C. Pour le Sud, elle sera comprise entre 34°C et 38°C et de 25°C à 34°C pour les hautes terres centrales. Pour la semaine prochaine, les températures maximales prévues seront généralement comprises entre 23°C et 36°C. La valeur maximale absolue est prévue dans les districts d'Antsohihy, Boriziny et Mitsinjo. Pour le Nord, les températures maximales prévues seront comprises entre 26°C et 32°C. Pour l'Est entre 25°C et 30°C, pour l'Ouest entre 28°C et 36°C, pour le Sud entre 27°C et 34°C et pour les hautes terres centrales entre 23°C et 33°C.