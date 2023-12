Madagascar: Collectif des candidats - Ouvert à toutes les forces politiques

Le Collectif des candidats veut se renforcer. Pour ce faire, il appelle les autres forces, politiques ou autres, à grossir ses rangs.

Les rapprochements continuent

Le Collectif des candidats multiplient les réunions et les rencontres afin de raffermir la solidarité de ses membres mais surtout de nouer de nouvelles alliances. Hier, Marc Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina, Andry Raobelina, Siteny Randrianasoloniaiko ou encore Auguste Paraina, avec le soutien des raiamandreny ara-drazana ou Comité des sages nationaux, ont réitéré que « le Collectif des candidats reste ouvert à toutes les forces politiques dans le cadre de la poursuite de la revendication ».

Rassemblement

En effet, le Collectif des candidats a maintes fois fait appel à l'adhésion des syndicaux, des partis politiques et des organisations de la société civile à se rallier à ses causes. Après près d'un mois de tergiversations, conduisant à la lassitude de ses partisans, les leaders de l'opposition tentent, une fois de plus, de mobiliser toutes les forces acquises à leurs causes. « Le Collectif des candidats avec les ray amandreny ara-drazana est en train de concocter, avec les autres forces partageant les mêmes visions, un grand rassemblement », a-t-on indiqué.

Période de grâce

La rentrée politique risque d'être mouvementée. Avec la fin de la mesure d'interdiction de toutes les manifestations politiques en raison de la sécurisation de la fête, prise par le préfet de la ville d'Antananarivo le 12 décembre dernier, le débat politique va s'animer dès le mois de janvier. Tout indique que les principaux leaders de l'opposition n'accorderont aucune période de grâce au président nouvellement réélu. D'autant plus qu'ils ne reconnaissent pas le processus électoral dans son ensemble et les résultats électoraux. « Le Collectif est en train d'élaborer de nouvelles stratégies afin de poursuivre le « tolona » dès le début de l'année », a-t-on d'ailleurs ajouté.

Coalition

Le Collectif tient à ces revendications. Il s'agit en effet de la restauration de l'Etat de droit mais surtout de l'assainissement du cadre électoral. À cela s'ajoutent les problèmes sociaux touchant directement le quotidien de la population. Du problème de délestage à la baisse du niveau de vie de la majorité des Malgaches en passant par la généralisation de la corruption ou encore de l'insécurité, le Collectif des candidats veut que le mouvement touche le plus de monde possible. Quoi qu'il en soit, cette frange de l'opposition est condamnée à prendre part aux prochaines élections au risque de faciliter, une fois encore, la victoire du camp d'en face. Une nouvelle coalition est d'ailleurs en gestation dans le but d'affronter les élections communales et législatives.