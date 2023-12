Madagascar: Délestage et Jirama - Défis majeurs du second mandat de Rajoelina

En cette période de fin d'année, les coupures d'électricité continuent de faire des ravages au niveau du Réseau Interconnecté d'Antananarivo.

Retour en force du délestage. En cette période de fin d'année 2023, les coupures d'électricité sévissent au niveau du Réseau Interconnecté d'Antananarivo. Le jour de Noël, plusieurs quartiers de la Ville des mille se sont retrouvés dans le noir. Ce « black out » total a duré plusieurs heures et a laissé un goût amer dans la bouche des enfants à qui la célébration de l'arbre de Noël de l'après-midi de Noël a été perturbée par les coupures.

C'était le cas notamment à Ambohimangakely, Ankatso, Ambolokandrina, Ambatomaro, aux 67Ha, dans le centre ville, à Soanierana, Mahamasina, Ankadimbahoaka, et le quartier de Tsarafaritra Tsimbazaza où l'électricité était coupée le 25 décembre à 16h et n'a été rétablie que le 26 décembre à 13h. Depuis, plusieurs coupures se succèdent. Même le Palais d'Etat d'Iavoloha a été victime d'une longue coupure le jour de Noël. Mais comment se fait-il que le délestage fasse son come-back le jour même de la célébration de la fête de la Nativité ? C'est la question qui se pose.

Sabotage

Des grognes commencent à se faire entendre à travers les réseaux sociaux. Certains observateurs, notamment les partisans du régime, évoquent un sabotage politique visant à fragiliser le pouvoir et attiser la colère de la population en cette période de fêtes. Le président Andry Rajoelina lui-même, a évoqué l'existence de sabotages au mois de janvier 2022 lorsqu'une explosion s'était produite au niveau de la Centrale hydroélectrique d'Andekaleka. Face à ce problème, les responsables au sein de la Jirama semblent toujours trouver des excuses qui ne sont pas forcément convaincantes aux yeux des usagers.

Velirano

Depuis le début de son premier mandat, le président Andry Rajoelina s'est fixé comme priorités l'amélioration de la production énergétique du pays et la résolution des problèmes de délestage. Son velirano numéro 2 prévoyait l'énergie et l'eau pour tous. Par ailleurs, au mois de juillet 2022, le chef de l'Etat a donné un ultimatum de 3 semaines au ministre de l'Energie et à son équipe afin de mettre fin aux problèmes de délestage. Mais pour l'heure, l'objectif n'a pas été atteint. Les coupures d'électricité continuent de faire des ravages à Tana et ses alentours.

Saint-Sylvestre

Quoiqu'il en soit, le délestage et la réforme au sein de la Société d'Eau et d'Electricité de Madagascar représentent des défis majeurs à relever pour ce second mandat du président Andry Rajoelina. L'opposition pourrait profiter de ces coupures à répétition qui provoquent des dégâts non seulement matériels mais aussi sociaux et économiques chez les usagers, pour semer la zizanie.

Pour sa part, le président Andry Rajoelina propose comme alternative les parcs solaires et les énergies renouvelables. Pour son deuxième quinquennat, le TGV envisage d'installer une quarantaine de parcs solaires à travers Madagascar, outre la mise en oeuvre des projets d'envergure tels que Volobe et Sahofika. Reste à savoir si l'objectif de produire 500 MW en sus sera atteint dans les 5 prochaines années. Mais pour le moment, malgré les efforts fournis par le régime, les Malgaches continuent de subir le délestage et à l'allure où vont les choses, les Tananariviens risquent de passer un réveillon de la Saint-Sylvestre dans le... noir.