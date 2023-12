Tunisie: ESS / Mohamed Amine Ben Amor revient de loin - Monsieur persévérance...

Le retour de Mohamed Amine Ben Amor -- que l'on croyait définitivement disparu de la circulation-- a été le fruit de la persévérance et de la détermination. Il a pris son mal en patience durant toute sa période d'indisponibilité en poursuivant son cycle d'éradication des séquelles de ses blessures, au Qatar et tout récemment à Dubaï.

Le retour de Mohamed Amine Ben Amor après deux ans et neuf mois d'absence (sa dernière apparition remonte au 19 mars 2021 face au CR Belouizdad en Ligue des champions), en raison d'une cascade de blessures au niveau de son genou, a été l'événement majeur dans la sphère de l'Etoile durant cette semaine. Un comeback qui a eu clairement un impact manifestement positif auprès des supporters étoilés qui attendaient impatiemment le rétablissement de l'enfant prodige, et même au sein de l'ambiance de l'équipe. D'ailleurs, le milieu de terrain a été chaleureusement accueilli par le staff technique et ses coéquipiers.

Pour un joueur que l'on croyait définitivement disparu de la circulation, c'est le fruit de la persévérance et de la détermination, puisque ce dernier a pris son mal en patience durant toute sa période d'indisponibilité en poursuivant son cycle d'éradication des séquelles de ses blessures, au Qatar et tout récemment à Dubaï.

Il faut noter qu'en commun accord avec la direction de l'Etoile, Mohamed Amine Ben Amor a résilié son ancien bail avec l'Etoile en raison de sa longue période d'indisponibilité et a signé un nouveau bail l'été dernier conditionné par le rétablissement total de ses bobos physiques, ce qui est le cas, puisque le talentueux mais malchanceux milieu de terrain étoilé semble sur la bonne voie pour remonter la pente et relancer sa carrière malgré ses 31 ans. Une chose est certaine, Mohamed Amine Ben Amor est plus que jamais déterminé, cette fois-ci, à réussir son retour sur les terrains de football.

Trois semaines de repos pour Houssem Ben Ali

Se positionnant comme l'un des éléments les plus réguliers depuis l'entame de la saison 2023/2024, surtout après avoir donné l'impression de rompre avec le signe indien qui l'a accompagné lors de la saison écoulée en raison, justement des blessures musculaires à répétition, l'arrière gauche Houssem Ben Ali semble rechuter, après sa récente blessure contractée face au Club Africain, et sera indisponible pendant trois semaines, à cause d'une lésion musculaire au niveau de sa cuisse.

Amine Ennaoui promu avec l'équipe fanion

Face à la persistance de l'interdiction de recrutement et pour pallier certaines défaillances, le staff technique de l'Etoile s'est retrouvé de nouveau contraint de faire recours au vivier intarissable du club.

En effet, après les deux attaquants Ibrahim Souissi et Adem Ben Ahmed, c'est au tour de l'arrière gauche de l'équipe B Mohamed Amine Ennaoui d'être sollicité pour intégrer les entraînements des coéquipiers de Hamza Jelassi en raison des blessures de Houssem Ben Ali et de Ghofrane Naouali, même si ce dernier est en train d'achever son cycle de remise en forme.

Objectif : 30.000 supporters

A l'occasion de la prochaine rencontre face au Stade Tunisien, décisive pour la récupération du fauteuil de leader du groupe A, synonyme d'octroi des trois points de bonus, les fans du club sahélien ont lancé ces dernières heures une campagne imposante sur les réseaux sociaux, afin d'inciter le large public étoilé de répondre présent après-demain dans les arènes du stade olympique de Sousse, avec comme objectif d'assurer la présence de 30.000 supporters à l'occasion de l'opposition face aux hommes de Hammadi Daou, boostés par leur récente victoire devant le Club Africain.