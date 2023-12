Tunisie: 9e Édition du festival international des ARTs plastiques de Tozeur - Une symphonie de couleurs et un témoignage de solidarité

Les dédales des rues se sont animés de couleurs et d'énergies créatives.

La 9e édition du Festival international des arts plastiques à Tozeur a récemment illuminé la ville aux deux printemps, en servant de prélude au festival international des oasis. Cet événement artistique, qui a lieu du 21 au 23 du mois courant, a mis en avant une présence massive d'artistes venant du monde entier, convergeant vers cette oasis tunisienne. Ils étaient une centaine venus de 15 pays des quatre coins de la planète.

Ce rassemblement a conféré à la ville un éclat enchanteur, synchronisé avec la réjouissance que connaît la ville à pareille période de fin de l'année. Au-delà de l'exposition d'oeuvres captivantes, l'atmosphère vibrante a ajouté une touche spéciale à cette ville oasienne. Tozeur, joyau du désert, a accueilli une marée d'artistes peintres qui ont transformé la ville en une toile vivante. Les dédales des rues se sont animés de couleurs et d'énergies créatives. Des ateliers en plein air ont émergé, permettant aux nombreux visiteurs de s'immerger dans le processus artistique et de partager des moments uniques avec les artistes de la palette. Un programme thématique, axé sur le soutien au peuple palestinien, a donné une profondeur supplémentaire à cette célébration. Les artistes ont narré les histoires de résilience et d'espoir de ce peuple, créant ainsi un dialogue émotionnel avec le public, qui ne pouvait rester insensible au thème prôné. Les planches exposées sont devenues des témoins vivants de l'engagement de ces artistes envers la cause palestinienne.

Le charme festif de Tozeur s'est également manifesté dans la métamorphose artistique de l'environnement urbain. Des réverbères en bois de palmier, symbole authentique de la région, ont jeté une lueur chaleureuse sur les artères animées. Le choix de matériaux locaux comme le bois de palmier pour ces réverbères n'est pas anodin, il symbolise l'attachement profond de la communauté artistique à l'identité régionale et à la préservation de son patrimoine naturel. Chaque coin de la ville respirait la joie, avec des performances artistiques spontanées, des marchés locaux et une cuisine locale délicieuse, qui éveillaient les papilles des visiteurs. Ce programme copieux concocté par les organisateurs a comporté des workshops, des expositions sur la place de l'indépendance et des communications inhérentes au thème choisi.

En clair, cette 9e édition du festival international des arts plastiques n'était pas simplement une exposition artistique, mais une célébration immersive dans l'âme festive de cette belle oasis, qui fait la particularité du tourisme dans ces contrées. Elle a transcendé les frontières de l'art, pour devenir une expérience culturelle totale, léguant un héritage riche d'inspiration et de convivialité, dans le sillage d'une ville qui a ensorcelé les visiteurs de l'autre rive de la Méditerranée.