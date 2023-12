Tunisie: L'USBG se contente de tenir en échec son adversaire direct - Frustrant !

Le partage des points avec l'OB laisse aux «Jaune et Noir» de Ben Guerdane peu de chance pour la quatrième place. Et même la cinquième reste en suspens et n'est pas encore un objectif atteint.

L'USBG était devant la nécessité de l'emporter face à l'OB pour grimper à la quatrième place. Elle n'a réussi qu'à rentrer avec un nul qui ne l'arrange pas complètement, sans toutefois mettre définitivement un terme à cet objectif qui reste possible même s'il y a peu de probabilités pour qu'il se réalise au terme de la 14e journée. Les «Jaune et Noir», qui seront exempts lors de la 13e journée, n'ont plus qu'une rencontre à disputer le 3 janvier prochain contre EGSG. La quatrième place n'est possible que dans un seul cas de figure : une victoire de l'USBG dans ce dernier match avec deux défaites de l'OB dans les deux parties qui lui restent à livrer (EGSG et CA) pour que les hommes de Ramzi Jarmoud terminent quatrièmes avec 15 points.

«C'est une hypothèse à ne pas exclure et qui n'est pas utopique pour nous», affirme le coach des Benguerdanais, avant d'ajouter : «Deux âpres batailles attendent les Cigognes de Béja avec EGSG à Gafsa et le Club Africain à huis clos dans le stade neutre de Medjez El Bab. Si les Béjaois parviennent à grappiller un seul point dans ces deux matches, les trois points que nous devons obtenir face à El Gawafel seront insuffisants pour nous et nous devrons nous contenter de la cinquième position».

Mais terminer cinquièmes n'est pas encore chose acquise pour Chaouki Ben Khedher et ses partenaires, car Alkhaly Bangoura et ses coéquipiers d'El Gawafel sont encore à leurs trousses et dans leur rétroviseur avec 9 points. Si ces derniers gagnent contre l'OB après-demain, ils viendront le 3 janvier à Ben Guerdane avec la rage de vaincre et le fort appétit de gagner pour décrocher une cinquième place inespérée et même la quatrième en cas de défaite de l'OB devant le CA.

«C'est dire combien nous regrettons de ne pas avoir réussi à empocher mardi dernier les trois points qui auraient pu nous éviter tous ces calculs et le terrible fait d'avoir la main sur le cœur jusqu'à l'ultime journée d'une première phase assez palpitante et riche en rebondissements. D'autant plus que mes joueurs ont fait un très beau match à Medjez El Bab. Ils ont réussi à revenir au score et auraient amplement mérité, du fait de leur bonne prestation et de leur excellent retour dans le match, de renverser la vapeur», conclut Ramzi Jarmoud avec l'amer goût d'être passé tout près d'un exploit.