Ile Maurice: Constat accablant du rapport scientifique

Presque cinq mois après le drame à la Butte, qui avait coûté la vie à Nicolas Jason Low Kwong, 19 ans, le rapport de l'examen scientifique de l'autobus a été rendu mardi. Le constat est accablant. L'autobus UBS qui desservait la ligne La Brasserie-Port Louis en ce matin fatidique du 3 août a bien eu un problème mécanique et la maintenance de l'autobus est remise en cause. «Le manque de graisse dans le joint boulonné du tirant extérieur a entraîné une mauvaise rotation de ce joint boulonné et la rupture de la goupille fendue», font ressortir les examinateurs.

Vers 8 h 50 le jour de l'accident fatal, Nicolas Jason Low Kwong, helper chez Courts Mammouth à Bell-Village, se rendait à son travail.

L'habitant de Roche-Bois marchait quand l'autobus a terminé sa course contre le mur de l'école primaire Dr Edgar Millien, emportant l'adolescent sur son passage. Le chauffeur, un habitant de Camp-Diable de 48 ans, a expliqué à la police qu'en arrivant à hauteur de La Butte, il avait perdu le contrôle de son véhicule. Il a déclaré avoir changé de voie pour prendre celle «réservée aux autobus», que les feux étaient au rouge et qu'il n'arrivait plus à manoeuvrer son volant. «Mo volan inn komans bat fol. Mo pa pé gagn direksion, bar direksion inn koupé», avait-il relaté à la police.

Les proches du jeune homme, orphelin de père après que ce dernier a été agressé mortellement, arrivent difficilement à faire leur deuil. Ils ont déposé en novembre en Cour suprême une réclamation de dommages de Rs 5 330 000 à la compagnie d'assurances de l'autobus. L'affaire sera appelée le 23 janvier 2024.