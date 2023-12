Sénégal: Ligue 1 (9ème journée retard) - L'Uso s'offre Diambars et remonte à la 4ème place

L'Us Ouakam a remporté le duel qui l'a opposé hier, mercredi 27 décembre à Diambars Fc pour le compte de la 9ème journée retard du championnat de Ligue 1. Les poulains de Moustapha Seck se sont imposés sur la marque de 2 buts à 1. Les Ouakamois ont dominé la première partie de la rencontre. Les Académiciens ont pourtant failli ouvrir le score sur ce corner dès la 12ème minute de jeu et conclu par un tir d'Insario Boye qui passe au-dessus des buts du portier ouakamois.

Les promus vont pousser et parviennent à inscrire le premier but grâce à son attaquant Abdoul Aziz Cissé qui a reçu une magnifique passe de Souleymane Coly (1-0) à la 18ème minute de jeu. Les Académiciens vont de leur côté se procurer un coup franc dans alentours de la surface de réparation à la 38e minute de jeu avec une frappe qui sera repoussée par la défense adverse. C'est sur ce score de 1 but à 0 que les deux équipes vont rejoindre les vestiaires.

De retour sur la pelouse, Diambars pousse pour l'égalisation avec des tentatives comme celui de Insario Boye qui échouera derrière les camps adverses (53e). Les Ouakamois qui dominent la partie ne perdront pas le temps de doubler la mise à l'ouverture du score. Suite à une passe de Souleymane Coly, Abdou Aziz Cissé aggrave la marque à la 77e minute (2 -0) comme ce fut dans leur premier but.

Les académiciens se déploient pour réduire le score et ils y parviennent à la 79e minute grâce à Insario Boye (2-1) qui a profité d'une erreur du portier ouakamois, Mansour Dieng. Malgré des changements des deux côtés et des occasions non concrétisées, les deux équipes se sont quittées sur le score de (2-1). Un succès qui replace les Ouakamois au pied du podium (4e, 12 points).